El primer Sant Jordi d'Illa: conversa amb Cercas i recuperar la xocolatada de Pujol

Sant Jordi és de tothom. Aquest és el lema escollit per la primera diada del llibre i la rosa sota l'executiu de Salvador Illa -l'autodominat "Govern de tothom"- que vol promoure una festa ciutadana transversal, plural i que posi la lectura i els drets culturals al centre. Una conversa entre el president català i l'escriptor Javier Cercas i la recuperació de tradicions com la xocolatada al Pati dels Tarongers, que l'expresident Jordi Pujol organitzava per celebrar el seu sant, són alguns dels actes destacats.

"La cultura és de i per a tothom, tots i totes hem de poder gaudir de la vida cultural sempre i arreu", ha sentenciat aquest dijous la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha estat l'encarregada de donar a conèixer la proposta de la Generalitat per l'edició d'enguany de la festivitat.

Des del Palau de la Generalitat, i acompanyada de la directora general de Difusió, Bet Valls, Hernández ha detallat l'extensa programació que vol "recuperar tradicions de la diada i reforçar-la a l'exterior". Per fer-ho, s'organitzen més d'un centenar d'activitats entre Catalunya i les delegacions exteriors arreu del món, amb l'inici el dia previ a Sant Jordi i que s'allargaran al llarg de la setmana.

La imatge del 2025 de la festa, se serveix dels elements més emblemàtics de la festa -el drac, el llibre i la rosa-, convertits en gravats antics en un to vermell per "evocar a l'època de la llegenda", ha comentat Valls. Més enllà d'anuncis i cartells, durant el dia 23 d'abril, aquest disseny estarà estampat en bosses de roba i punts de llibre que, després d'arribar a un acord amb els llibreters, es podran trobar en les parades físiques.

Novetats i retorns

El dia 22 d'abril es donarà el tret de sortida al Sant Jordi del 2025 amb el diàleg entre Illa i Cercas al Palau de la Generalitat, moderat per la periodista Agnès Marquès. La conversa s'emmarca dins de Les veus de Sant Jordi, quatre converses públiques protagonitzades per figures destacades de la literatura i el pensament que s'enregistraran en format pòdcast. Jordi Puntí, Marina Garcés i Alicia Kopf són algunes de les figures participants en aquesta novetat.

Ja el dia de Sant Jordi, de bon matí, el president participarà en la xocolatada amb els guardonats amb la Creu de Sant Jordi 2024 al Pati dels Tarongers, com feia Pujol en motiu del seu sant. També la missa de Sant Jordi torna a aparèixer en el programa públic d'aquest dia.

Impuls internacional

Un dels altres objectius del Govern, com ha detallat la consellera, és projectar "amb força" l'expressió cultural catalana al món. Per això, promou esdeveniments amb les comunitats catalanes a l'exterior, els casals catalans, l'Institut Ramon Llull i Catalunya Internacional. Es tracta d'actes literaris i culturals, concerts, tallers infantils, tastos gastronòmics, entre d'altres. Per primera vegada, la campanya, que s'ha traduït a 11 llengües diferents, és la mateixa per totes les delegacions exteriors.

El president Illa es traslladarà a Madrid el dia 26 d'abril per participar en les activitats que la delegació de la Generalitat ha organitzat entre el 23 i el 26 d'abril amb motiu de la diada. El president tancarà l'acte institucional que tindrà lloc a la llibreria Blanquerna amb la presentació del llibre Una història optimista, les memòries ampliades de Jordi Solé Tura. En la capital espanyola, una lona gegant a Gran Via amb el lema 'Celebra Sant Jordi a Madrid' promociona les activitats durant els 15 dies previs.

D'altra banda, la titular de Cultura ha reiterat en diverses ocasions que no es tracta d'una festa organitzada des de la institució, sinó des del sector; per això, ha volgut destacar que es tracta d'un dia de trobada entre "escriptors i lectors", a la vegada que ha mostrat la seva "il·lusió enorme" per viure-la des de l'executiu.