Sant Jordi a Catalunya 2025: un recorregut de propostes i activitats arreu del país

Sant Jordi és la festa de Catalunya per excel·lència. És el dia del llibre i la rosa però pels catalans també és el dia de l'amor, de la complicitat i de l'estima cap a la lectura. El 23 d'abril és una jornada que combina tradició, llengua, cultura i oci. Els carrers s'engalanen de senyeres i de roses, i les floristeries i llibreries esperen fer l'agost amb novetats -i també clàssics- literaris i florals. Un dia que enguany arriba just després de Setmana Santa però ho fa amb les mateixes energies que sempre. Un dels dies més bonics de l'any per sortir al carrer i passejar, per gaudir de l'ambient festiu -tot i ser laborable-, per remenar i trobar el llibre i la rosa adequada.

A més, ho farem amb tranquil·litat meteorològica. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu una jornada marcada pel sol a la majoria del país i només amb algun ruixat puntual. Així doncs, en punts de les comarques de Girona pot ploure de manera moderada i inclús amb tempesta de cara al matí i també a la tarda. Els núvols, amb escassa possibilitat de pluja, també taparan el sol en alguns moments del dia al litoral de Barcelona i a Ponent.

Precisament, Barcelona es convertirà, un any més, en l’epicentre de la festivitat, amb una extensa oferta cultural i d’oci amb actes que comencen aquest dimarts 22 d'abril i s'allargaran durant tot el dimecres 23. De fet, la ciutat comtal comptarà amb 448 parades de llibres, 200 d’elles amb signatura d’escriptors, i 52 de roses distribuïdes al llarg de més de 3,5 quilòmetres.

Novetats literàries del Camp de Tarragona

Les comarques del Camp de Tarragona es preparen per una jornada on les novetats literàries d'autors tarragonins seran els protagonistes. Molts d'aquests autors i autores els podreu trobar signant els seus llibres durant la jornada, en les diferents parades que les llibreries instal·laran aquest 23 d'abril als carrers i places de pobles i ciutats del Camp. De fet, la ciutat de Tarragona viurà una jornada intensa amb parades repartides i una programació especial per homenatjar els autors locals amb 66 parades i activitats culturals.

Extensa programació a Girona

Girona celebrarà Sant Jordi amb una extensa programació cultural que omplirà els carrers de la ciutat de llibres, roses i activitats per a tots els públics. Durant tot el dia 23 d'abril, com és tradició, es podran trobar parades de llibreries, entitats locals i floristeries a la plaça de Catalunya, la plaça del Vi, la rambla de la Llibertat, pont de Pedra, carrer de Santa Clara i carrer Nou.

Lleida torna a apostar per la Rambla Ferran

La ciutat de Lleida celebrarà la diada de Sant Jordi a la Rambla de Ferran com a ubicació principal per a les tradicionals parades de llibres i roses després que l’any anterior s’hagués traslladat als Camps Elisis. Més de 70 parades, amb la participació de llibreries, floristeries, entitats i centres educatius, en una jornada que es preveu multitudinària i amb un clima favorable.

Maratons de lectura al Berguedà

El Berguedà se suma a la celebració del dia de Sant Jordi amb una agenda farcida de lectura i cultura. Destaquen la celebració de la XIII Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques de la comarca i també la marató de lectura impulsada per Òmnium a dotze municipis. La cita reuneix lectors de cada poble sobre un escenari central per llegir textos o recitar poesia de cara el públic, incentivant la promoció de la literatura i la llengua catalana a la vegada.

El talent local, protagonista a Manresa

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa tornarà a omplir de cultura el centre de Manresa amb la creació d'una zona professional de llibreters i floristes que té per objectiu de posar en valor el talent local i reforçar el comerç de proximitat. La jornada també comptarà també amb una carpa de signatures d'autors, que permetrà als visitants conèixer i conversar amb els escriptors.

Vic celebrarà una nova edició de la Llegenda de Sant Jordi

La plaça Major de Vic serà el centre de la diada de Sant Jordi i on es desplegarà una nova edició de la Llegenda de Sant Jordi. La programació al voltant del 23 d'abril s'allargarà tota la setmana amb propostes com un laboratori de lectura infantil, presentacions de llibres, tertúlies sobre temes d'actualitat, sardanes o concursos, entre altres.

Una setantena de parades a Olot

La capital de la Garrotxa viurà un Sant Jordi amb diverses activitats programades i una setantena de parades que ompliran el Firal, l’eix vertebrador de la jornada aquest dimecres 23 d'abril.

Autors locals, els protagonistes a Granollers

La capital del Vallès Oriental serà també la capital dels autors locals aquesta diada de Sant Jordi. La ciutat ha organitzat per aquest dimarts, una trobada comarcal d’autors i autores, que es farà a la Porxada amb l'objectiu de difondre la literatura i promocionar les novetats locals. Per dimecres, es preveu que les roses i els llibres omplin els principals carrers de les poblacions de la comarca.

Parades i propostes culturals al Baix Montseny

El Baix Montseny rebrà la diada de Sant Jordi amb una extensa programació que omplirà els pobles de la comarca de llibres, roses i que ofereix propostes culturals per a tots els públics amb activitats més destacades que s'han organitzat a cada municipi per poder gaudir de la diada catalana dels enamorats des del peu del Montseny.

Signatures de llibres centenars de parades al Vallès Occidental

Les principals ciutats de la comarca ho tenen tot a punt per celebrar un any més Sant Jordi amb parades de roses i llibres acompanyades també de signatures dels autors locals i diverses activitats per a tots els públics. A Terrassa o Sabadell hi ha organitzades propostes culturals i parades als principals eixos comercials. La plaça d’Octavià de Sant Cugat acollirà el pròxim dimecres 23 d’abril propostes culturals i les entitats més representatives de la cultura popular de la ciutat i a Castellar del Vallès hi haurà una vintena d'activitats programades.