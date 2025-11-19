La Comissió de la Dignitat presenta un requeriment a la Generalitat per «deixadesa» d’obligacions en els plets de Sixena

La Comissió de la Dignitat ha presentat un requeriment d’inactivitat a la Generalitat de Catalunya per “deixadesa” en l’obligació de reclamar els perjudicis econòmics derivats dels procediments judicials sobre els béns de Sixena.\r\n\r\n“És indignant que es mantingui aquesta actitud de deixadesa”, ha lamentat l’advocat i coordinador de l'entitat, Josep Cruanyes, en una atenció a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El text demana que la Generalitat reclami el preu de compra i el de les despeses dedicades a restaurar i mantenir les obres durant aquests anys. De no rebre cap resposta per part de la Generalitat, ha assegurat que presentaran un recurs contenciós administratiu perquè la justícia obligui a fer-ho.\r\n