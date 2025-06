Detenen dos homes per una agressió homòfoba a Cervera

Els Mossos d’Esquadra van arrestar el 12 de juny dos homes, de 25 i 52 anys, acusats d’una agressió homòfoba contra un jove de 24 anys a la sortida d’una discoteca a Cervera. Els detinguts, amb antecedents, estan imputats per lesions, amenaces i delictes d’odi i van passar a disposició judicial divendres passat.

L’atac es va produir el 31 de maig, quan un grup d’una quinzena de persones va llançar insults homòfobs i va agredir la víctima, que va necessitar una setmana d’ingrés hospitalari per lesions greus.

El 7 de juny, unes 150 persones es van reunir a la plaça Major de Cervera per mostrar el seu rebuig a l’agressió. En el manifest llegit durant la concentració es va expressar el compromís per combatre els prejudicis i l’odi. L’alcalde, Jan Pomés, va qualificar els fets d’intolerables i va subratllar que a Cervera no hi ha lloc per a l’odi ni la discriminació.