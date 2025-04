Detinguda una dona per robar en un comerç de Lleida amb un ganivet

Una dona de 41 anys ha sigut arrestada aquest dimecres pels Mossos d'Esquadra a Lleida per robar en un establiment comercial, amenaçant a la dependenta amb un ganivet. Els fets van succeir cap a les 10 del matí al carrer Paer Casanovas, on la dona va intimidar la treballadora i es va endur els diners de la caixa. Poc després, va ser localitzada i detinguda al carrer Cavallers per robatori amb violència i intimidació, així com per un intent de robatori similar a l'establiment fa quatre mesos.

La detinguda, coneguda per acumular delictes contra el patrimoni, segueix sota investigació, i la policia no descarta la seva implicació en altres casos. Aquest dijous serà presentada davant del jutjat d'instrucció de Lleida.