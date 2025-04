Quatre anys de presó per a un acusat d’estafar gasoil a una empresa de Balaguer

La Fiscalia sol·licita quatre anys de presó i una multa de 3.000 euros per a un home acusat de defraudar una empresa de combustibles de Balaguer, a qui hauria deixat de pagar més de 4.600 euros en diverses comandes de gasoil l’any 2016.

Segons l’acusació, l’home —antic client de la firma i administrador únic d’una empresa local— va encarregar fins a tres subministraments de gasoil A i B durant l’agost i el setembre d’aquell any, per un total de 6.107 litres i un valor conjunt de 4.664,64 euros. Hauria aprofitat la confiança comercial generada prèviament per aconseguir el combustible sense efectuar-ne el pagament.

Després de rebre la tercera entrega, l’empresa proveïdora va detectar la devolució del primer rebut i ja no va poder tornar a contactar amb el client. Els fets van ser denunciats i el cas arribarà a judici el pròxim 30 d’abril a l’Audiència de Lleida.

El ministeri públic entén que es tracta d’un delicte d’estafa agreujada continuada i, a més de la pena de presó i la multa, reclama que l’acusat indemnitzi l’empresa amb l’import defraudat.