Troben morta una dona al riu Valira del Nord, a Ordino

El cos sense vida d'una dona de 77 anys ha estat trobat al riu Valira del Nord, a l'altura de la Cortinada, a la parròquia d'Ordino, Andorra. El descobriment ha estat fet pels agents del servei de circulació del municipi cap a les 12:45 h del migdia d'aquest dimarts, els quals han alertat immediatament la Policia.​

La víctima, de nacionalitat francesa, feia pocs dies que s'havia traslladat a viure al Principat amb la seva família. Segons les primeres inspeccions, el cos no presenta signes evidents de violència. No obstant això, la Policia ha obert una investigació judicialitzada per determinar les causes i circumstàncies de la mort .​Fins al moment, no s'havia registrat cap denúncia per desaparició relacionada amb aquesta persona.