Dos detinguts per robar una cartera a punta de navalla al carrer Major de Lleida

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Lleida un home de 23 anys i una dona de 20 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació al Centre Històric de la ciutat. Els fets han passat cap a dos quarts d'una de la matinada al carrer Major quan un home i una dona han assaltat un ciutadà i, després d'amenaçar-lo amb una navalla, li han sostret la cartera. Poc després, una patrulla dels mossos ha localitzat al carrer Cavallers dues persones que coincidien amb la descripció dels presumptes lladres i els han detingut per un suposat delicte de robatori amb violència i intimidació. Els arrestats, un dels quals acumula nombrosos antecedents, passaran aquest dimecres a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.
D'altra banda, aquest dilluns els Mossos van detenir a Lleida un home de 25 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb força en un centre mèdic de la ciutat. L'arrest és el resultat d'una investigació iniciada el passat 3 d'octubre després de tenir coneixement d'un robatori amb força en un establiment de l'avinguda Tortosa de Lleida.
Un individu va accedir a l'interior del centre i va sostreure diners en efectiu, dues tauletes i un talonari de receptes mèdiques. Davant d'aquests fets es va iniciar una investigació que va permetre identificar el presumpte autor i que va culminar aquest dilluns amb la seva detenció al carrer Comerç, cap a les cinc de la tarda.
Els mossos també l'acusen d'un segon robatori amb força comès el 10 de novembre al mateix centre. Aleshores un vigilant de seguretat va sorprendre el lladre i, després d'un estira-i-arronsa, va fugir quan tenia preparats per emportar-se aparells electrònics i diners en efectiu. El detingut, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, ha passat aquest dimarts a disposició judicial.