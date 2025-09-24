Intens operatiu nocturn per trobar un boletaire desaparegut al Pallars Jussà

Els Bombers de la Generalitat han activat un ampli dispositiu de recerca aquest dimarts al vespre després de rebre l’avís, a les 20.06 hores, de la desaparició d’un boletaire de 83 anys a la zona de Bóixols, al terme municipal d’Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.
Durant tota la nit, els efectius han treballat al voltant del Coll de Bóixols, amb la col·laboració de la unitat canina i l’equip de drons, entre altres recursos especialitzats, per localitzar l’home desaparegut.
La família del boletaire ha alertat els serveis d’emergència de la seva desaparició de l'home. Poc després de les vuit s'ha posat en marxa un ampli operatiu de recerca que ha treballat sense descans durant tota la nit a la zona. Des de primera hora del matí, el dispositiu continua actiu amb el suport de drons, gossos ensinistrats i els equips especialitzats GRAE, GRAF i EPAF.
Rescat de dos altres boletaries
Els Bombers també han informat que al llarg de la mateixa jornada van intervenir en dos rescats més de boletaires. En el primer cas, a Montferrer i Castellbò, un helicòpter de rescat va localitzar una persona desorientada i la va acompanyar fins al refugi de la Basseta. En el segon, al Coll de Nargó, l’helicòpter va detectar un altre boletaire i el va traslladar fins al punt on l’esperava la seva família.