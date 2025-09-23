El Parc Natural de l’Alt Pirineu descobreix un tresor de bolets… i una amanita mortal

El Parc Natural de l’Alt Pirineu es confirma com un autèntic paradís micològic. Els experts que elaboren el primer catàleg de bolets de l’espai protegit ja hi han identificat gairebé 1.500 espècies, una xifra que encara pot créixer abans de la publicació prevista per a l’any vinent.
Aquest cap de setmana, una jornada d’identificació al bosc de Virós (Pallars Sobirà) va permetre als participants recollir 132 espècies en un sol dia, que després s’han exposat a Alins perquè veïns i escolars poguessin descobrir la sorprenent diversitat de fongs que habiten el parc.
Entre els exemplars més destacats hi ha el Clorophilium agarocoides, molt escàs i inclòs a la llista vermella d’espècies a protegir. Però la troballa que ha encès totes les alarmes és la de l’Amanita phalloides, un dels bolets més verinosos del món, documentat per primer cop al parc i, a més, a 1.400 metres d’altitud, molt per sobre del seu hàbitat habitual.
El micòleg Joan Montón va subratllar que aquest fet és “significatiu” perquè l’amanita rarament es troba per sobre dels 1.000 metres. Segons Montón, caldrà veure si es tracta d’una aparició puntual en dos o tres indrets de l’Alt Pirineu i l’Aran o si és una conseqüència del canvi climàtic, que podria estar modificant els límits naturals d’aquesta espècie.
Amb descobriments d’aquest calibre, el futur catàleg de bolets del Parc Natural de l’Alt Pirineu es perfila com una obra de referència per als amants de la micologia i una eina clau per a la conservació d’un patrimoni natural tan fascinant com fràgil.