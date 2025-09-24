Pluja de fruita a Príncep de Viana: un nen fa de «franc-tirador» amb pomes i tomates

Al carrer Príncep de Viana de Lleida hi ha qui passeja mirant més al cel que a l’asfalt. Des de fa dies, veïns i vianants alerten que un nen d’uns 12 o 13 anys converteix el balcó del seu pis al carrer Sant Ruf en una improvisada “torre de llançament” de fruites i hortalisses.
Segons explica La Mañana, el primer ensurt el va viure dissabte un jove que circulava amb patinet: una poma va caure a escassos dos metres d’ell després d’haver estat projectada des d’un tercer pis. Diumenge, un altre vianant va rebre l’impacte indirecte d’una tomata que, per fortuna, només li va tocar la cama de refiló.
Testimonis expliquen que l’infant surt, apunta i dispara sense previ avís, per després desaparèixer dins de casa. Els Mossos d’Esquadra asseguren que, fins ara, no han rebut cap denúncia formal ni consten incidents registrats. Els veïns, però, ho veuen com una bretolada perillosa que recorda altres casos similars en diferents barris de la ciutat. “Si alguna peça de fruita arriba a encertar algú de ple, podria fer mal de debò”, avisa un resident, tot demanant que es posi fre a aquesta “pluja inesperada de vitamines”.