El psiquiatre acusat d'estafar un pacient a Lleida torna a negar-ho a la repetició del judici

El psiquiatre de Lleida acusat de quedar-se el patrimoni d'un pacient de la seva clínica ha tornat a negar-ho a la repetició del judici que s'ha celebrat aquest dijous a l'Audiència de Lleida. El facultatiu ha dit que la família del pacient va proposar fer un vitalici pel qual es feia càrrec del pacient a canvi de quedar-se amb una casa d'ell. L'home va ser jutjat per aquests fets el 2023 i va sortir-ne absolt, però el TSJC va anul·lar la sentència perquè el tribunal havia rebutjat que la societat que va comprar la clínica exercís l'acusació particular. Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó pels delictes continuats d'estafa i apropiació indeguda, a més d'una multa de 108.000 euros i una indemnització pels béns que s'hauria apropiat.
El psiquiatre, que només ha contestat a les preguntes del seu advocat, ha explicat que va ser el germà del pacient i l'advocat de la família els que van proposar signar un contracte vitalici. Va ser l'any 2003 i el document incloïa la cessió d'una casa del pacient, valorada en 240.000 euros, a més de diners a canvi que l'acusat es fes càrrec de l'estada de la víctima, ingressada al centre des de 1981.
L'home ha explicat que no tenia gens d'interès en l'habitatge del pacient, construït al costat d'on vivia ell. De fet, ha explicat que se sentia "molest" que el pacient fos veí seu i ha explicat que va posar l'habitatge en nom seu i no en nom de l'empresa de la seva clínica perquè no feia distincions. "La família volia que fos jo personalment més que l'empresa, quan al meu cap érem els mateixos", ha expressat. També ha dit que la família no volia que els tiets fossin els tutors perquè no mantenien una bona relació.
La tutela la tenia el germà, però aquest va morir l'any 2004 i, des d'aquell moment i fins a la mort del pacient, l'any 2006, la va assumir el doctor. La fiscalia considera que el doctor va aprofitar la confiança que la família li tenia per obtenir aquesta tutela i que també va generar factures inflades i amb conceptes extra relacionats amb la tutela.
A tall d'exemple, l'agent de la Guàrdia Civil de la policia judicial que va investigar la denúncia anònima que apuntava a una possible estafa, ha declarat al judici que va trobar "curiós" que els preus de l'estada diària del pacient s'incrementessin dels 36 euros diaris fins als 180 coincidint amb el període en què el metge va assumir la seva tutela. "Vaig entendre que s'havien inflat les factures", ha declarat.
Per la seva banda, l'acusat ha defensat que el pacient, diagnosticat amb psicosi esquizofrènica delirant paranoide, requeria cuidats especials i que la seva família volia que visqués amb comoditat. Ha assegurat, a més, que si s'hagués volgut "aprofitar" de la família, hauria mantingut les tarifes que el pacient pagava quan estava ingressat a Barcelona, les quals eren tres o quatre vegades més del que pagava a la seva clínica.
Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó pels delictes continuats d'estafa i apropiació indeguda, a més d'una multa de 108.000 euros i una indemnització pels béns que s'hauria apropiat. La defensa demana la seva absolució.
Repetició de judici
El cas ja es va jutjar el març del 2023, però el TSJC va anul·lar la sentència absolutòria perquè el tribunal havia rebutjat que la societat que va comprar la clínica exercís l'acusació particular. La Fiscalia va recórrer contra la decisió i el TSJC li va donar parcialment la raó, amb l'argument que l'exclusió del judici havia causat indefensió a la firma.