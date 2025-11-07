Guia per no perdre't res de les Festes del Sant Crist de Balaguer

La ciutat de Balaguer ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major del Sant Crist 2025, que omplirà els carrers d’activitat, música i emoció del 6 al 10 de novembre. Amb més de vuitanta propostes per a tots els públics, el programa d’enguany combina tradició i modernitat, oferint un ampli ventall d’actes culturals, religiosos, familiars i musicals que busquen reforçar l’esperit participatiu i comunitari de la ciutat.
Una portada que respira festa i identitat
El Llibre de la Festa Major 2025 lluirà com a imatge de portada l’obra Sardanes de Festa Major, del pintor balaguerí Marcel·lí Bergé i Palou. El quadre, ple de color i moviment, simbolitza l’essència de la festa: la música, la dansa, la convivència i la identitat col·lectiva. Aquesta pintura evoca la unió entre veïns i veïnes, la tradició de les sardanes i la vitalitat d’un poble que celebra amb orgull el seu patrimoni cultural.
Tradició i espectacle per a totes les edats
El divendres 7 de novembre, els escolars de Balaguer seran protagonistes de l’ofrena floral al Sant Crist, acompanyats pels gegants de la ciutat, la Xaranga Rapitenca i diversos personatges infantils. La jornada inclourà la inauguració de diverses exposicions i, a la nit, el pavelló Inpacsa acollirà els primers grans concerts amb Banda Neón, Miki Núñez i DJ Paco Pil. Paral·lelament, la Carpa Jove oferirà sessions gratuïtes de DJ’s per al públic més festiu.
El dissabte 8 de novembre es viurà una jornada intensa, amb esmorzar popular, seguici festiu, cursa del Sant Crist i mercat de Festa Major. A la tarda, la plaça s’omplirà de música i dansa amb l’Orquestra Montgrins, mentre que al vespre el correfoc il·luminarà els carrers amb la força del foc i la tradició. La nit culminarà amb els concerts d’Els Pets, el tribut a Queen MOMO i la Festa Remember Wonder, que promet una nit de pura energia.
El dia gran: devoció i patrimoni
El diumenge 9 de novembre serà el dia central de la Festa Major, dedicat al Sant Crist de Balaguer. Els actes religiosos començaran amb la missa solemne, presidida pel bisbe d’Urgell, seguida de la representació de l’arribada del Sant Crist i la tradicional ballada de l’Harpia i dels gegants de Balaguer.
La música continuarà al pavelló Inpacsa amb el concert i el ball llarg de l’Orquestra Nova Blanes, i la jornada culminarà amb un espectacular piromusical al marge del riu Segre, que tancarà el cap de setmana amb una explosió de llum i color.
Cloenda familiar i esperit festiu fins al final
El dilluns 10 de novembre, la ciutat acomiadarà la festa amb una matinal infantil plena de màgia i tradició: esmorzar amb xocolata, taller educatiu amb la Colla Gegantera i Grallera, i la presència dels gegantons i la cucafera, que faran les delícies dels més petits. El cinema infantil i el concert de cloenda amb l’Orquestra Maravella, al pavelló Inpacsa, posaran el punt final a cinc dies de celebració.
Durant tota la Festa Major, les firetes, paradetes i exposicions estaran obertes al públic, així com la mostra dels gegants i capgrossos al vestíbul de la Paeria, convertint Balaguer en un autèntic escenari de cultura viva i convivència ciutadana.