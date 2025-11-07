Helena Kirchner obre les Festes del Sant Crist reivindicant el valor del passat com a clau per entendre el present

La Festa Major de Balaguer 2025 s’ha encetat aquest dijous 6 de novembre amb un pregó d’alt contingut històric i simbòlic pronunciat per Helena Kirchner, catedràtica d’Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’acte, celebrat a la sala d’actes de la Paeria, va reunir nombrosos assistents i la totalitat de la corporació municipal, que van omplir l’espai per escoltar una de les veus més autoritzades en l’estudi del passat andalusí de la ciutat.
Abans de donar inici al discurs, Kirchner va signar el Llibre d’Or de Balaguer, expressant-hi l’honor de ser acollida per una ciutat que, segons les seves pròpies paraules, “forma part del meu paisatge quotidià des del 2016”, any en què va començar a dirigir les campanyes arqueològiques al Pla d’Almatà.
Tot i confessar que inicialment va dubtar de la idoneïtat de la seva elecció com a pregonera —“vaig ser l’última a arribar a l’excavació del Pla d’Almatà”, va dir amb humilitat—, Kirchner va subratllar la seva gratitud envers el poble balaguerí i la seva implicació constant en la preservació del patrimoni. Va reivindicar, també, que la recerca històrica té un deute amb la societat, especialment amb aquelles comunitats que custodien els testimonis del seu propi passat.
En un discurs que va combinar erudició i sensibilitat, la historiadora va fer un recorregut pels principals fites arqueològiques del Pla: des dels primers treballs del segle XX fins a la tasca de dignificació i difusió impulsada pel Museu de la Noguera. Va evocar amb emoció la seva primera intervenció a la ciutat, l’any 2016, durant l’estudi de la séquia del CUP, i va dedicar un record especial al malaurat tècnic Robert Cuellas, figura clau en aquell projecte, mort fa una dècada.
Kirchner va destacar l’inici, el 2018, de les excavacions de la maqbara —el cementiri islàmic— i va remarcar la importància del projecte europeu iniciat el 2023, destinat a aprofundir en el coneixement de les condicions de vida dels antics habitants del Pla. Va subratllar que les conquestes islàmiques van transformar profundament el territori, aportant noves espècies alimentàries i disciplines del saber que van marcar el desenvolupament posterior de la regió.
En la seva reflexió final, la pregonera va oferir una visió crítica de la història, assenyalant que mentre la conquesta islàmica es va caracteritzar en gran mesura pel pacte i la integració, la reconquesta cristiana va portar “mort, esclavitud i expulsió”. A partir d’aquesta lectura del passat, va establir un paral·lelisme amb el present, condemnant la situació actual a Palestina i definint-la com “un genocidi perpetrat per Israel”. Amb contundència, va lamentar que “la humanitat sigui l’única espècie capaç de repetir els mateixos errors”.
Kirchner va concloure recordant que el Pla d’Almatà és molt més que un jaciment arqueològic: és la veu d’una societat desapareguda que cal escoltar per entendre qui som i per què hem d’evitar tornar a destruir-nos.
L’acte va culminar amb un elegant concert de cloenda, protagonitzat per la pianista Marta Mesalles i la soprano Marina Angerri, que van delectar el públic amb una exquisida selecció de peces clàssiques, posant un punt final harmoniós a una vetllada de cultura, memòria i emoció col·lectiva.