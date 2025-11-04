Detinguts dos homes per assaltar una àvia per robar-li la bossa de mà a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns dos homes, de 29 i 30 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i lesions comès uns dies abans a Lleida. Segons ha explicat la policia, els fets van tenir lloc la tarda del 16 d'octubre al carrer Corunya de Lleida, quan dos homes van assaltar de manera violenta una dona d'edat avançada.
Els lladres van estirar-li la bossa de mà i la víctima va caure a terra, on va ser arrossegada. No van aconseguir sostreure la bossa, però sí que van poder fugir, mentre que la víctima va patir lesions que van requerir el seu trasllat a l'hospital. La víctima va aportar la descripció dels autors als investigadors que es van fer càrrec del cas.
Els agents també van recopilar imatges de la zona per poder identificar els presumptes autors del robatori. La policia va veure que la descripció i les imatges coincidien amb les de dos homes que havien estat detinguts hores després de l'assalt per un robatori a l'interior d'un vehicle a Lleida. Finalment, aquest dilluns van localitzar i detenir els dos homes.
Els arrestats, amb antecedents, passaran a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.