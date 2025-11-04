Cinc persones detingudes a Mollerussa per una baralla tumultuària

Els Mossos d’Esquadra i la policia local de Mollerussa van detenir el diumenge cinc persones per una baralla tumultuària i ús d’arma prohibida. Un dels detinguts és un menor d’edat i els altres quatre són homes d’entre 20 i 45 anys. En la intervenció per impedir la baralla, els agents van requisar un pal de fusta, una defensa extensible metàl·lica automàtica, la base d’un inflador de peu metàl·lic i unes tisores. Cap dels implicats ha patit lesions rellevants i els cinc detinguts han quedat en llibertat amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.
Cap al tard, les autoritats van rebre una alerta per una baralla tumultuària al carrer la Forestal, a l’antiga estació d’autobusos de Mollerussa. Quan van arribar hi havia dos joves de 16 i 20 anys sense lesions rellevants, informen els Mossos.
En arribar patrulles de Mossos i un equip de l’ARRO, van aparèixer tres homes i una dona amb “clares intencions d’agredir els dos joves”. Els agents van impedir l’agressió i van intervenir un pal de fusta, una defensa extensible metàl·lica automàtica, la base d’un inflador de peu metàl·lic i unes tisores.
Els agents creuen que els dos joves es van desplaçar des de Lleida per agredir un menor d’edat de Mollerussa per un compte pendent de la setmana passada en una coneguda discoteca d’aquella ciutat. Els familiars del menor es volien venjar, sospiten els Mossos. Segons el comunicat, els agents van detenir els dos primers joves per les lesions lleus que presentava el menor i la baralla. També als altres tres homes implicats en la baralla tumultuària, mentre que la dona només va ser denunciada per obstrucció als agents de l’autoritat.
Hores més tard, l’instructor de les diligències va deixar en llibertat les cinc persones, totes amb domicili conegut, amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.