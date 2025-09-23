El Pla d’Urgell pica a la porta de la Generalitat: «Prometen món rural, però no contesten el telèfon»

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha decidit fer sentir la seva veu després de mesos de silenci administratiu. El president comarcal, Carles Palau, ha enviat una carta directa al president de la Generalitat, Salvador Illa, per demanar una reunió urgent. L’objectiu: exposar-li les mancances que, segons el territori, el Govern no atén malgrat les reiterades peticions d’audiència als departaments de Territori, Salut i Educació.
Palau ha detallat que les necessitats s’acumulen: problemes de mobilitat i, sobretot, transport escolar que deixa alguns estudiants del Pla d’Urgell amb un trajecte més complicat que altres alumnes que arriben d’altres comarques. “Hi ha nois i noies que tenen més dificultats per arribar a l’institut que joves d’altres zones”, ha lamentat.
En matèria de Salut, la situació és igualment delicada. “Hi ha pobles que només disposen de metge dos dies a la setmana”, alerta Palau, que recorda que la manca de facultatius és un problema estructural, però que cal cobrir les places ja pressupostades. Des del març, el Consell Comarcal demana sense èxit una trobada amb la consellera de Salut; les gestions han estat derivades a la gerència de Ponent, sense solució clara.
El Consell també reclama que la Generalitat estableixi “normes de joc” per a la proliferació de plantes de biogàs. Actualment hi ha tres projectes en marxa —a Bell-lloc d’Urgell, Bellvís i El Palau d’Anglesola— i temen que algunes d’aquestes instal·lacions acabin operant com a incineradores encobertes. “No estem en contra de la gestió dels purins, però volem un model transparent i regulat”, insisteix Palau.
L’últim gran eix és l’educació: el Consell reclama estudiar la implantació d’un menjador escolar gratuït i universal per incrementar una taxa d’ús que avui no arriba ni al 50 %. “Parlen de salvar el món rural, però quan proposem solucions no rebem resposta. No és una queixa buida: és la nostra realitat”, ha reblat Palau.