La dona que va envestir el seu llogater a la Pobla de Segur l’acusa d’assetjament

A l’Audiència de Lleida, la dona acusada d’atacar el seu llogater amb el cotxe el juliol de 2021 ha admès que el va envestir perquè es sentia amenaçada per ell i temia per la seva vida i la de la seva filla. L’home, en canvi, ha declarat que ella va colpejar el seu vehicle i va intentar atropellar-lo intencionadament.

Els Mossos van trobar la dona en estat confús i els informes forenses indiquen que patia un quadre delirant paranoide. Ella ha negat l’intent d’homicidi.

Els dos mantenien una relació conflictiva amb denúncies prèvies. Segons la dona, l’home havia perseguit la seva filla i, quan es va creuar amb el seu cotxe, va bloquejar-li el pas per por a ser atacada.

L’home ha explicat que la dona va xocar contra el seu vehicle diverses vegades i que ell va haver de fugir a peu per evitar ser atropellat, mentre ella el seguia amenaçant de mort.

La Fiscalia manté la petició de nou anys de presó per temptativa d’homicidi i amenaces, amb l’atenuant d’alteració psíquica lleu. La defensa demana reduir la pena i aplicar una eximent parcial per trastorn mental. El judici ha quedat vist per a sentència.