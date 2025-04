Mantenen la petició de 13 anys de presó per l’acusat d’agressió sexual a una menor a Rosselló

La Fiscalia sol·licita 13 anys de presó per a l’acusat d’agredir sexualment la filla de tres anys de la seva parella a Rosselló (Segrià) el 10 d’abril de 2023. Segons l’acusació, els fets van ocórrer quan la mare de la nena va sortir de casa, i la menor va explicar espontàniament que l’acusat li havia tocat. La mare va confirmar que la nena es va queixar de molèsties genitals més tard i ho va manifestar al CAP.

L’acusat nega les acusacions i la seva defensa ha sol·licitat l’absolució, destacant la falta de proves concretes. Tanmateix, els experts han donat credibilitat al relat de la menor, considerant que no hi ha indicis de manipulació.

Les acusacions mantenen la petició de 13 anys de presó i altres sancions com l’ordre d’allunyament i una indemnització per a la víctima. El judici ha quedat vist per a sentència.