Quatre denúncies a Lleida per drogues i arma blanca

La Guàrdia Urbana de Lleida ha interposat tres denúncies per consum o tinença de substàncies estupefaents i una per portar una arma blanca a la via pública, en aplicació de la Llei Orgànica 4/2015 de seguretat ciutadana. Segons fonts policials, les infraccions relacionades amb drogues es van detectar en diferents punts de la ciutat: al carrer del Riu Sió, al carrer del Cardenal Cisneros i al carrer dels Boters, on els agents van decomissar les substàncies trobades als infractors.\r\n\r\nA més, es va formular una denúncia per tinença d’un ganivet al carrer de la Suda, també dins el nucli urbà. Totes les actuacions es van tramitar com a infraccions administratives, i els objectes i substàncies decomissades van quedar a disposició de l’autoritat competent.\r\n