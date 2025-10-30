30 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Quatre denúncies a Lleida per drogues i arma blanca

Totes les actuacions es van tramitar com a infraccions administratives

  • Una patrulla de la Guàrdia Urbana -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 18:42
Actualitzat el 30 d’octubre de 2025 a les 18:43

La Guàrdia Urbana de Lleida ha interposat tres denúncies per consum o tinença de substàncies estupefaents i una per portar una arma blanca a la via pública, en aplicació de la Llei Orgànica 4/2015 de seguretat ciutadana. Segons fonts policials, les infraccions relacionades amb drogues es van detectar en diferents punts de la ciutat: al carrer del Riu Sió, al carrer del Cardenal Cisneros i al carrer dels Boters, on els agents van decomissar les substàncies trobades als infractors.

A més, es va formular una denúncia per tinença d’un ganivet al carrer de la Suda, també dins el nucli urbà. Totes les actuacions es van tramitar com a infraccions administratives, i els objectes i substàncies decomissades van quedar a disposició de l’autoritat competent.

Et pot interessar