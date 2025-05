Troben mort un altre veí del Soleràs, el segon en una setmana

El silenci que habitualment hi ha als carrers del Soleràs, un poble de les Garrigues amb poc més de tres-cents habitants, s’ha vist alterat per una doble tragèdia que ha deixat el veïnat trasbalsat. En menys d’una setmana, dues persones del municipi han estat trobades mortes en espais públics, en situacions que encara s’investiguen per part dels Mossos d’Esquadra.

L’últim succés va tenir lloc la matinada d’ahir, quan un home de 65 anys va ser localitzat sense vida al carrer Major, en ple centre del poble. Segons les primeres hipòtesis policials, tot sembla indicar que la víctima es dirigia sola cap al seu domicili quan, per raons encara desconegudes, hauria perdut l’equilibri i hauria patit una caiguda fortuïta. L’impacte contra el terra li hauria causat un traumatisme cranial fatal.

Tot i que els primers indicis apunten a un accident, els Mossos han obert una investigació per aclarir-ne totes les circumstàncies, especialment per determinar si hi poden haver factors que expliquin o contextualitzin millor els fets.

Aquest cas arriba pocs dies després d’una altra defunció que continua sense respostes. Dissabte passat, un home de 81 anys va ser trobat mort a la carretera C-233, a tocar de l’entrada del mateix municipi. Un conductor que circulava per la zona va alertar a emergències a les 7.21 h del matí, en veure el cos a la vorera. La víctima, coneguda al poble, havia sortit a caminar i presentava un cop violent al cap.

Davant la manca de testimonis clars i la naturalesa del traumatisme, la policia catalana treballa amb diverses línies d’investigació. No es descarta que l’home patís també una caiguda accidental, però tampoc es desestima la possibilitat d’un atropellament amb fugida posterior. Les diligències dels dos casos són a càrrec de la Unitat d’Investigació de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues i de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra.

Ambdues morts han generat un fort impacte emocional en una comunitat petita i cohesionada com la del Soleràs, on tots es coneixen. Mentre les investigacions segueixen el seu curs, el poble es tenyeix de consternació i silenci, intentant assimilar la dolorosa coincidència d’aquests fets.