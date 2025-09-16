Un pare agredeix un professor de l'escola Àngel Guimerà de Balaguer, que es manifestarà aquest dimecres

La ciutat de Balaguer viurà aquest dimecres una jornada marcada per la indignació. A les 8.30 h, la comunitat educativa de l’escola Àngel Guimerà ha convocat una concentració massiva de rebuig després que dilluns un docent fos víctima d’una agressió física durant una reunió amb la família d’un alumne. L’acte, obert a tota la població, implicarà l’aturada de les classes durant tot el dia.
Segons informa Ràdio Balaguer, el conflicte es va originar per una mala interpretació de les paraules del mestre que va generar malestar a l’alumne i als seus pares. La situació es va traslladar a una taula de mediació, però la trobada va acabar amb un episodi de violència quan un dels progenitors hauria colpejat el professor davant dels mediadors.
La resposta no s’ha fet esperar. La comunitat educativa, commocionada, ha decidit organitzar la protesta per exigir respecte i posar fre a una situació que consideren intolerable dins un centre escolar. A més, han denunciat la manca de recursos humans: aquest curs l’escola no disposa ni de Tècnic d’Integració Social (TIS) ni d’educadora social, figures clau per abordar conflictes i prevenir escenaris de tensió com el viscut.
La Paeria de Balaguer ha mostrat el seu suport incondicional al centre. La paera d’Educació, Infància i Igualtat assistirà a la concentració i l’alcaldessa, Lorena González, ha expressat el seu “ple suport” al professorat i ha lamentat que “encara avui s’hagin de patir agressions en espais educatius”. González ha instat el Departament d’Educació a dotar l’escola dels recursos necessaris per garantir que no es repeteixin fets similars.
Amb aquesta aturada i la mobilització prevista, Balaguer vol deixar clar que la violència no té cabuda a les aules i que el respecte als mestres és una línia vermella que no es pot traspassar.