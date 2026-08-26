Aquests són els finalistes de la 55a Nit de l'Esportista de Manresa

La 55a Nit de l'Esportista de Manresa ja escalfa motors amb els finalistes de les diferents categories, que optaran als premis que es lliuraran durant la gala. L'acte tindrà lloc el dimarts 8 de setembre, a les 7 de la tarda, al Teatre Conservatori, i serà presentat per la periodista Queralt Casals Vilalta. La cita tornarà a reconèixer la trajectòria i els mèrits de persones i entitats vinculades a l'esport manresà, des d'esportistes de totes les edats fins a equips, directius, clubs, àrbitres i patrocinadors.
Finalistes
Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de la temporada 2025-2026.
- Club Egiba (Gimnàstica artística i Trampolí)
- Club Esport 7 Judo (Judo)
- Club Natació Manresa (Natació, Waterpolo, Natació artística i Triatló)
Premi Josep M. Montfort ,a l'entrenador/a que hagi treballat d'una manera especialment abnegada en la temporada 2025-2026.
- David Torilo Romero (Waterpolo - Club Natació Manresa)
- Sergi Trullàs Rosa (Futbol - CE Manresa)
- Xavier Casimiro Ros (Gimnàstica - Egiba)
Premi Ton Perarnau, al millor directiu/va a la tasca eficaç i continuada del directiu d'un club o entitat esportiva local:
- Chema Pulido Aguilera (Futbol - CE Manresa)
- Jaume Torreguitart Delgado (Bàsquet - AE La Salle)
- Toni Rey Olivera (Waterpolo - Club Natació Manresa)
Premi al millor patrocinador d'entitat esportiva local:
- Adbisio (Club Natació Manresa)
- Baxi (Club Bàsquet Manresa)
- Occident (Club Bàsquet Manresa 2015)
Premi Campions, per als equips de categories de base que hagin assolit resultats a nivell nacional i estatal al llarg de la temporada:
- Equip Aleví (Natació Artística - Club Natació Manresa)
- Equip Infantil A (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Equip S12A (Futbol - Club Gimnàstic Manresa)
- Equip U15 (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)
Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta:
- Avinent Manresa Femení Absolut (Club Atlètic Manresa)
- Egiba Gimnàstica Artística Femenina (Egiba TEAM)
- Equip absolut masculí (CE Manresa)
- Sènior A (Manresa Club Bàsquet Femení)
Al millor esportista manresà en categoria veterà (més de 40 anys):
- Alicia Hernandez Martinez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Jordi Ballús Roca (Esquí nàutic - Club Esportiu la Baells)
- Manel Ramírez Reina (Hapkido - Arts Marcials Viturtia)
- Mariano Méndez Cabras (Triatló - Club Natació Manresa)
- Montserrat Gomáriz González (Natació - Club Natació Manresa)
- Montserrat Prat Grau (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Sancho Ayala Abad (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Sebastià Catllà Fernández (Triatló blanc - Penya Ciclista Bonavista)
Al millor esportista manresà en formació (categoria cadet o sub 16):
- Adrià Lou Manyosa (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Aina Morral Rubio (Natació Artística - Club Natació Sabadell)
- Aleix Alvarez Olivares (Gimnàstica - Egiba)
- Alícia Puigdellívol Martínez (Waterpolo - Club Natació Manresa - Club Natació Sabadell)
- Aneu Isern Fontanet (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Anna Recuenco Boix (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Ariadna Lavilla Huguet (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Arnau Cobos Pareja (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Arnau Llobet Ribes (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Bruna Rafat Osete (Judo - Club Judo Esport 7)
- Carlos Llamas Viejo (Judo - Club Judo Esport 7)
- Claudia Carretero Muñoz (Gimnàstica - Egiba)
- Eduard Lòpez Rodríquez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Farners Espinalt Perez (Natació Artística - Club Natació Manresa)
- Hugo Gallardo Haudebert (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Iuliana Nicole Barlean (Voleibol - Ae Volei Manresa)
- Jana Ruiz Vieira (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Jaume Cussa Siles (Gimnàstica - Egiba)
- Joan Perramon Rexach (Natació - Club Natació Manresa)
- Joan Terencia Hernandez (Gimnàstica - Egiba)
- Laia Verdaguer Fernandez (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Leo Diaz Alvarez (Gimnàstica - Egiba)
- Lucía Peralta Travé (Natació Artística - Club Natació Manresa)
- Martí Escriu Oña (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Martí Santasusana Garcia (Gimnàstica - Egiba)
- Rai Maccio Carbó (Gimnàstica - Egiba)
- Urgell Isern Fontanet (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Ona Graells (Hoquei – Club Patí Manlleu)
Al millor esportista manresà en categoria jove (fins a sub-21):
- Alícia Puigdellívol Martínez (Waterpolo - CN Sabadell)
- Arlet Serracanta Ventura (Waterpolo - CN Terrassa)
- Eloi Anton Almar (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Ferran Torreblanca Catalan (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Gerard Fernandez Giménez (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Guillem Bardina Bernadich (Rugby - CR Sant Cugat)
- Guillem Lozano Pastor (Judo - Club Judo Esport 7)
- Ivet Morral Rubio (Natació Artística - Club Natació Sabadell)
- Luca De Palma León (Judo - Club Judo Esport 7)
- Lucas Sánchez Fernández (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Marta Roig Vila (CrossFit - Room 5 Manresa)
- Max Gaspà Ibáñez (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Núria Serracanta Ventura (Waterpolo - CN Terrassa)
- Oriol Marsinyach Garcia (Rugby - Stade Tolousain)
Al millor esportista manresà en categoria absoluta:
- Aitor Gómez Flores (Gimnàstica - Egiba)
- Alvaro Giráldez Pérez (Gimnàstica - Egiba)
- Daniel Ficola & Tatiana Gonzalez (Ball Esportiu - Royal Dance)
- Ericka Maseras Farré (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Gonçalo José Sousa Miranda (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Griselda Serret Menéndez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Guillem Pascual & Diandra Illes (Ball Esportiu - Royal Dance)
- Joel Priego Borrego (Futbol - CE Sabadell)
- Laia Font Estruch (Gimnàstica - Egiba)
- Lorena Medina Cobos (Gimnàstica - Egiba)
- Marc Pubill Pagès (Futbol - Atlético de Madrid)
- Martí Flores Maria (Gimnàstica - Egiba)
- Martí Serra Prat (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Melania Sorroche Torres (Boxe - Box gym)
- Meritxell Ferré (Natació artística - CN Sabadell)
- Meritxell Soler Delgado (Atletisme - Puma)
- Mònica Clemente Martí (Atletisme - Diputació Valencia Club de Atletismo)
- Ona Bonet Bernadich (Atletisme - Nike)
- Òscar Pulido Casòliva (Futbol - CE Manresa)
- Robert Vilarasau Poveda (Trampolí - Egiba)
- Thierno Bouboucar Diallo (Gimnàstica - Egiba)
Tots ells hauran de recollir el guardó de finalista al Photocall exterior que s'habilitarà davant del Teatre Conservatori i esperar la resolució final per cada un de les categories que es desvetllarà al llarg de la gala a la sala del teatre.
A banda, el jurat també ha fet públics dos premis.
Premi Rafael Vilaseca, al millor àrbitre o jutge esportiu de qualsevol disciplina esportiva de l'àmbit local a Anna Garcia Ribas (Natació i waterpolo – Club Natació Manresa): Des del 2017 compta amb la màxima categoria arbitral com a Àrbitre Internacional d'Aigües Obertes de la FINA / World Aquatics i Jutge de la LEN, a més de ser Àrbitre Nacional de Natació de la RFEN des del 2010. El 2021 va ser la primera dona en presidir el Comitè Català d'Àrbitres (CCA) de la Federació Catalana de Natació (FCN), càrrec pel qual ha tornat a ser reelegida amb un mandat complet, des d'on assumeix assumeix la màxima responsabilitat directiva, tècnica i organitzativa del col·lectiu arbitral.
I el premi d'esport adaptat al millor esportista Special Olympics que és per a l'equip de bàsquet adaptat Baxi-Ampans de l'Associació Esportiva La Salle, que va quedar subcampió de la segona jornada de la Copa Campeones de l'ACB, celebrada al pavelló Nou Congost de Manresa. El conjunt manresà, que competia representant el Baxi Manresa, va firmar una gran actuació. Primer a la fase de grups i subcampió en una final molt igualada contra el Bàsquet Girona.