El Manresa CBF ja ha posat en marxa el motor de cara a la seva segona temporada a la Lliga Femenina 2, una campanya que es presenta plena de canvis i amb un aire renovat. Amb la incorporació d'Adrià Martínez a la banqueta en substitució de Marc Rovirosa i una plantilla profundament remodelada, el conjunt manresà busca coordinar les noves peces per construir un grup sòlid des de la pretemporada. Aquest nou projecte combina la il·lusió per consolidar-se a la categoria amb el repte de fer encaixar ràpidament els talents individuals en una estructura col·lectiva.
Al capdavant d'aquest període d'adaptació hi ha la capitana Mar Martí, una peça clau de l'entitat que assumeix el lideratge tant a la pista com al vestidor. En aquesta entrevista, la jugadora manresana analitza les primeres sessions preparatòries sota les ordres del nou tècnic, l'impacte d'aquesta profunda renovació a l'equip i els objectius d'un curs en què, sense perdre de vista la permanència, no renuncien a res.
Heu començat fa poc els entrenaments. Com van les primeres sessions preparatòries?
Vam començar el dilluns de la setmana passada i el primer dia estàvem cansades. Som un equip molt nou i ens hem de conèixer bé totes. Però de moment hi ha bones sensacions.
Moltes agulletes aquests dies?
Els primer dies sí que notaves una mica les cames però déu ni do com hem començat de bé els primers dies.
És un any amb moltes novetats. La primera és el tècnic. L'Adrià Martínez substitueix el Marc Rovirosa. Quines diferències ha notat aquesta setmana entre els dos entrenadors?
És difícil de dir perquè conec l'Adrià des de fa molts pocs dies. La principal diferència que he notat és l'estil d'entrenament. Des del primer dia ha imprès molt ritme. A nivell d'entrenaments treballa una mica diferent. Però, molt bé.
Aposta més pel físic que per la pilota els primers dies o es nota a nivell d'altres aspectes?
A nivell de físic i pista no he notat massa diferència. Hem notat més el ritme que imposa a l'entrenament. A manera de fer també son molt diferents.
També ha canviat molt la plantilla respecte la temporada passada. Tantes novetats representen un handicap? Creu que seria millor un bloc amb més continuïtat?
Som un club acostumat a què no hi hagi massa canvis i sempre hem estat més o menys les mateixes. Fins ara ens ha anat bé. Però ara tocava un canvi. Ha vingut gent nova i crec que funcionarà. Ens falta conèixer-nos, fer grup, fer cohesió i a veure com va la temporada. Esperem que vagi bé.
Porteu només una setmana. Però hi ha alguna companya nova que t'hagi sorprès?
Encara no puc dir res en concret. Però m'han sorprès a bé perquè son molt maques i treballadores. No puc dir cap nom en concret. Però esperem que ens portem totes molt bé i fer una gran temporada.
Com a capitana té alguna responsabilitat extra respecte a altres companyes?
Soc de Manresa des de sempre i sent al sènior des de sempre tinc la responsabilitat que totes les jugadors s'hi trobin a gust i integrades a l'equip. He d'intentar fer això ara que hi ha tantes novetats.
La temporada passada vau debutar a la Lliga Femenina 2 i vau aconseguir la permanència. L'objectiu segueix sent el mateix o voleu fer un pas endavant i picar més amunt?
De moment, ens hem de centrar en què passin els partits i poder assentar-nos com a grup. L'objectiu ha de ser guanyat el màxim de partits possibles per poder mantenir la categoria i si s'escau que anem bé i aspirar a una alta cosa ja es veurà. Però de moment, l'objectiu és el mateix.
De cara a l'inici de temporada, quina és l'aposta? Començar molt fort o anar més tranquil·lament i augmentar el nivell durant la temporada?
Hem començat la pretemporada més d'hora. La temporada comença a l'octubre i els entrenaments ho han fet a mitjans del mes d'agost. Ens volem preparar bé perquè el 3 d'octubre estiguem preparades per començar la competició. Jugarem contra equips amb qui vam jugar la temporada passada i també contra equips nous. Ja es veurà com va anant la lliga.