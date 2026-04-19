El Manresa CBF tanca un debut de nota a la Lliga Femenina 2

El Manresa CBF ha finalitzat la seva primera temporada a la Lliga Femenina 2 amb una sisena posició després de caure davant el Talenom Boet Mataró (52-59), en un partit marcat per la irregularitat local.
Derrota en l'última jornada al Nou Congost
El Manresa CBF ha tancat aquest dissabte la seva participació a la LF2 amb una derrota per 52 a 59 contra el Talenom Boet Mataró al Nou Congost. El duel ha estat condicionat per dos quarts fluixos de les manresanes, especialment el segon i el quart, que han acabat decantant el resultat a favor de les visitants.
Les jugadores locals han començat el partit amb bon peu i han dominat els primers compassos, fins a tancar el primer quart amb avantatge, 19-15. Tot i aquest inici positiu, el segon període ha suposat una davallada en el joc i en l'encert, fet que ha permès al conjunt maresmenc capgirar el marcador i arribar al descans amb un 28-34 favorable.
Reacció insuficient a la represa
A la represa, el Manresa CBF ha reaccionat i ha tornat a entrar en el partit. L'equip ha millorat les seves prestacions i ha aconseguit recuperar el control del joc, fins al punt de tancar el tercer quart novament per davant, amb un 43-40 que deixava el desenllaç totalment obert.
Malgrat aquesta recuperació, les manresanes no han pogut mantenir la dinàmica positiva en els últims deu minuts. El quart període ha tornat a ser desfavorable i el Talenom Boet Mataró ho ha aprofitat per imposar-se i endur-se la victòria final per 52-59.
Una temporada per valorar positivament
Més enllà del resultat en l'última jornada, el Manresa CBF tanca la seva primera temporada a la Lliga Femenina 2 amb una meritòria sisena posició, un balanç que confirma el bon rendiment de l'equip en el seu debut a la categoria.
En l'àmbit individual, la jugadora més destacada del conjunt manresà en el partit d'aquest dissabte ha estat Mariona Teixidó, que ha completat una actuació sòlida amb 7 punts, 8 rebots i 2 assistències.