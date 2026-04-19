El CB Navàs Viscola acaba tercer i s'enfrontarà a l'Hospitalet a la repesca d'ascens

El CB Navàs Viscola ha guanyat a la pista del DM Grup Mollet (86-89) i ha certificat la tercera posició, que el farà enfrontar-se al Sandá CB l'Hospitalet a la primera eliminatòria de la repesca per accedir a la fase final d'ascens. La victòria del CB Vic - UVic ha fet que, finalment, el resultat d'aquest partit resultés intranscendent.
Victòria treballada en un duel molt igualat
El CB Navàs Viscola ha superat el DM Grup Mollet per 86 a 89 en un partit intens i molt equilibrat de principi a fi. Els bagencs han mantingut el pols als vallesans durant els quaranta minuts i han acabat decantant el duel en el darrer quart.
La igualtat ha estat la tònica del matx. Al final del primer quart, el marcador era de 19-20, mentre que al descans s'hi arribava amb un ajustat 41-42. El tercer període ha mantingut la mateixa dinàmica i s'ha tancat amb empat a 60, deixant tot per decidir en els últims deu minuts, en què el Navàs ha estat més encertat.
Tercera posició i rival definit
La victòria permet al conjunt bagenc assegurar la tercera posició del grup, un fet que defineix el seu camí a la fase de repesca. El primer rival serà el Sandá CB l'Hospitalet, en una eliminatòria a doble partit que es disputarà els dos pròxims caps de setmana.
Aquest encreuament serà el primer dels dos obstacles que haurà de superar el Navàs si vol accedir a la fase final d'ascens a Segona FEB, prevista entre el 28 i el 31 de maig.
Un desenllaç marcat per altres resultats
El triomf del CB Vic contra el Frivalca la Muela ha acabat de determinar la classificació final del grup, deixant sense incidència el resultat del Navàs.
En clau individual, el jugador més destacat del conjunt bagenc ha estat Montagut, amb una actuació completa de 12 punts, 5 rebots i 5 assistències, decisiva per assegurar la victòria en un partit tan ajustat.