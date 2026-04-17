18 de abril de 2026

El Baxi Manresa U22 cau al Nou Congost en un final ajustat contra el Casademont Zaragoza

Els manresans perden per 72-75 en un partit molt igualat que es decideix en el darrer minut

  • Naspler ha estat el jugador més insoistent del Baxi Manresa U22 -

Publicat el 17 d’abril de 2026 a les 23:46

El Baxi Manresa de la Lliga U22 ha perdut aquest divendres al pavelló del Nou Congost davant el Casademont Zaragoza per 72 a 75, en un duel marcat per la igualtat i que s'ha resolt en el tram final a favor dels visitants.

Remuntada abans del descans

El conjunt aragonès ha començat el partit amb més encert i ha aconseguit un primer avantatge clar, tancant el primer quart amb un 15-23 favorable. Tot i això, la reacció del Baxi Manresa no s'ha fet esperar i, amb un bon segon període, els locals han capgirat el marcador abans del descans, al qual s'ha arribat amb un ajustat 41-39.

Igualtat fins al final

A la represa, el partit ha continuat molt equilibrat, amb alternatives constants i sense que cap dels dos equips aconseguís trencar el marcador. El tercer quart s'ha tancat amb empat a 56, deixant tot obert per a un últim període decisiu.

En els darrers minuts, però, el Casademont Zaragoza ha estat més encertat i ha acabat decantant el duel al seu favor. En el conjunt manresà, Guillem Naspler ha estat el jugador més destacat amb 12 punts, 7 rebots i 2 assistències.

Amb aquesta derrota, el Baxi Manresa es manté a la part baixa del grup A de la Lliga U22, només per sobre del Joventut.

Et pot interessar