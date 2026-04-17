El CE Manresa visita la Montañesa amb l'objectiu de consolidar el lideratge

El CE Manresa jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de la Montañesa, al Municipal de Nou Barris, en un partit clau en la lluita pel títol de Tercera RFEF. L'equip dirigit per Sergi Trullàs arriba a la cita com a líder en solitari, amb tres punts d'avantatge sobre el Badalona i amb l'horitzó posat en el duel directe que tots dos equips disputaran pròximament al Congost.
Dinàmica positiva dels manresans
Els blanc-i-vermells travessen el millor moment de la temporada, amb una ratxa de dotze partits sense conèixer la derrota, nou dels quals s'han resolt amb victòria. Aquest bon moment els ha permès situar-se al capdavant de la classificació i dependre d'ells mateixos en la recta final del campionat.
A més, el Manresa ha mostrat un gran rendiment lluny de casa, un factor que vol tornar a aprofitar aquest cap de setmana per sumar tres punts que reforcin la seva candidatura al títol.
Un rival sense massa pressió
Per la seva banda, la Montañesa afronta el partit situada a la zona mitjana de la classificació. Tot i que encara manté opcions matemàtiques remotes d'accedir al play-off, aquestes són molt reduïdes, i tampoc no té assegurada del tot la permanència, tot i que es troba a una distància considerable de la zona de descens.
Amb aquest escenari, el CE Manresa buscarà imposar la seva dinàmica i fer un pas més cap a l'objectiu final de l'ascens directe en un tram decisiu de la temporada.