El Covisa Manresa busca certificar la permanència a Castelló

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte a les 5 de la tarda un partit clau a la pista del Bisontes Playas de Castellón, al pavelló Ciutat de Castelló, amb l'objectiu de segellar de manera definitiva la permanència a la Segona Divisió B. A falta de tres jornades per al final de la lliga, una victòria permetria als manresans tancar matemàticament la continuïtat a la categoria.
Una segona volta de reacció
L'equip bagenc arriba al tram final de la competició en un moment molt diferent del que vivia a l'inici de la segona volta. Una ratxa de set jornades consecutives sense conèixer la derrota -amb quatre victòries seguides incloses- ha permès al conjunt revertir una situació que havia estat molt compromesa.
Tot i la derrota del cap de setmana passat contra el CN Sabadell, el cos tècnic confia a mantenir la bona dinàmica de joc i resultats per encarar amb garanties aquest desplaçament.
Un rival ja descendit però competitiu a casa
El Bisontes Playas de Castellón, ja descendit matemàticament, no posarà les coses fàcils. Especialment com a local, on ha sumat cinc victòries en tretze partits, amb triomfs destacats davant equips com Canet, Lleida, CCR Castelldefels, Illes Balears Palma Futsal o Industrias B, a més d'un empat recent contra el CN Sabadell.
Els castellonencs han mostrat irregularitat al llarg del curs, però mantenen capacitat competitiva davant la seva afició, fet que obliga el Covisa Manresa a afrontar el duel amb màxima concentració i sense excés de confiança.
Superioritat ofensiva manresana
En l'apartat estadístic, el Covisa Manresa presenta millors registres ofensius, amb 100 gols a favor davant els 69 del Bisontes. Pel que fa als gols encaixats, les xifres són molt similars: 119 per als manresans i 120 per als castellonencs, fet que evidencia una certa igualtat en el balanç defensiu.
Baixes importants per al partit
El conjunt manresà viatjarà a Castelló amb diverses absències destacades. No podran jugar Checa, Asis i Uri Jo, mentre que el porter Blasco i Bermusell són dubte fins a última hora.
Malgrat aquestes baixes, el Covisa Manresa té a les seves mans una oportunitat clara per tancar la permanència i posar punt final a una temporada que ha passat de la incertesa inicial a una situació molt més favorable en les darreres jornades.