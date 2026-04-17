El Baxi Manresa recupera Louis Olinde per jugar a Bilbao

El Baxi Manresa juga contra el Surne Bilbao (dissabte, 17.00h. DAZN) amb la tranquil·litat que li dona la victòria aconseguida diumenge passat contra el Joventut de Badalona. El triomf contra els verd-i-negres permet als bagencs mantenir tres victòries de marge sobre el descens a manca de vuit jornades per acabar la fase regular. Miribilla és una pista que deixa sensacions contraposades als aficionats del Baxi Manresa. Serà per sempre la pista on els bagencs van disputar la final de la Basketball Champions League. Però també és un pavelló on els resultats no han acompanyat en absolut les darreres temporades.
Louis Olinde serà la gran novetat en la convocatòria del Baxi Manresa. L'alemany sembla que finalment ha deixat els problemes que li va causar un cop al cap jugant amb la selecció alemanya i tindrà minuts a Miribilla. També hauria de poder jugar després d'uns quants partits Dani Pérez. La principal incògnita rau en el rendiment que els dos jugadors puguin tenir després d'una baixa de llarga durada. Tot i la recuperació dels dos jugadors, Diego Ocampo no canviarà els rols que la resta de jugadors han assumit les darreres jornades. Olinde i Pérez entraran a l'equip "poc a poc". Retin Obasohan serà examinat el proper dimecres per decidir quin seran els propers passos a seguir amb el jugador. Pel què fa a Hugo Benítez, el base efectua la primera fase de la seva recuperació des de França sota el seguiment constant del club.
La victòria del Baxi Manresa contra el Joventut ha estat una injecció moral molt bona per a l'equip bagenc. "Els jugadors estan més animats. Una victòria contra un equip tant bo com el Joventut et reforça en les coses a fer. També ens anima veure el Dani i el Louis sans. Jo he de treballar una mica menys però sabem de la dificultat del dia a dia. Sabem que hem de jugar un partit molt complert quaranta minuts i sobretot jugant amb molt d'esforç", expressa Ocampo.
L'afició del Baxi Manresa s'està mobilitzant en aquest tram final de temporada. Aquest dissabte es preveu que força aficionats siguin a Miribilla. I de cara a la setmana vinent es prepara una rua prèvia al vital partit davant el San Pablo Burgos. Ocampo, parlant en nom propi, assegura que fets com aquests el fan sentir "molt estimat. I això cal repetir-ho. Aquestes persones que desinteressadament estan lluitant per al seu equip són molt importants".
Per segona setmana seguida, el Baxi Manresa s'enfrontarà a un rival que la setmana següent té un compromís europeu de gran exigència. L'equip que entrena Jaume Ponsarnau disputa dimecres vinent el partit d'anada de la FIBA Europe Cup. Els bascos ja la va guanyar la temporada passada i opten a repetir. Tornar de la pista del PAOK de Salònica vius és clau per repetir títol europeu. Ponsarnau no permet cap distracció als seus jugadors malgrat ser a les portes d'una final continental i els demana centrar-se en el Baxi Manresa. "Afrontarem la final des de la força que ens doni el partit de dissabte", ha reblat el tècnic dels bilbaïns.
El Surne Bilbao està realitzant també una gran temporada a la Lliga Endesa. Sobretot a casa on duu un balanç de deu victòries i tres derrotes. Ponsarnau ha conduït el seu equip fins la novena posició i acaricia les posicions de play-off. En termes realistes és l'únic equip que podria entrar a les eliminatòries per al títol i avançar a algun dels equips que en aquests moments hi està classificat. Els biscaïns s'ho jugaran tot contra la Laguna Tenerife, Aisa Joventut i Unicaja Málaga. Bona part del mèrit correspon al tècnic targarí i aquesta bona tasca s'ha vist recompensada amb la renovació de contracte fins el 2028. Estadísticament, Triggvy Hlinasson és el millor jugador de la Lliga Endesa en rebots i esmaixades.
Darrun Hilliard, que va patir problemes musculars a l'entrenament de dimecres, serà baixa, mentre que Stefan Lazarevic i Harald Frey han tingut processos febrils i no estaran al cent per cent.
Alfonso Olivares, Juan de Dios Oyón i Fabio Fernández arbitraran el partit.