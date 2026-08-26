La bagenca Anna Recuenco corona la millor marca mundial de l'any sub16 en llançament de disc

La temporada atlètica es tanca amb un nom propi que ha fet història des del Bages cap al món. El llançament de 56,93 metres aconseguit per la jove de l'Avinent Manresa Anna Recuenco durant el Campionat d'Espanya sub16 celebrat a La Nucia ha quedat oficialment registrat com la millor marca mundial de l'any (World Lead) en la seva categoria.
Nascuda a Mali el febrer de 2011 i veïna de Sant Joan de Vilatorrada des dels deu mesos, l'atleta de 15 anys ha completat un any 2026 estratosfèric. Recuenco va polveritzar la seva pròpia plusmarca estatal en més de set metres de diferència en el seu sisè i últim intent a la pista alacantina, establint un registre inaccessible per a la resta de llançadores del planeta.
Del vent de La Nucia a l'absolució del disc d'un quilo
En declaracions al diari ABC, la llançadora manresana recordava així el moment en què va signar la millor marca planetària de la temporada: "En l'últim llançament em vaig fixar que feia molt vent, vaig començar amb tranquil·litat i vaig anar notant molt bones sensacions (...). Volia passar dels 50 metres per primer cop, amb això en tenia prou. Però no m'imaginava aquesta barbaritat! El públic va esclatar, jo em vaig posar a cridar, va ser molt divertit", ha explicat.
Malgrat que va començar en l'atletisme als 11 anys fent velocitat i tanques, fa només dos anys que va descobrir el llançament de disc, una disciplina on va començar registrant 28 metres. Preguntada sobre si prefereix el llançament de pes -on també ostenta el rècord de Catalunya sub16 amb 13,88 metres- o el disc, Recuenco ha fet gala de la seva frescor: "Això és com tenir dos fills i que et preguntin a qui ho estimes més. Als dos per igual!".
Un futur prometedor sense perdre de vista l'adolescència
Amb el tancament del rànquing mundial del 2026, l'atleta de l'Avinent Manresa fa un balanç molt positiu de la seva evolució personal i esportiva. "Estic superorgullosa. Ara he de continuar treballant, m'he adonat que he recuperat una confiança que no tenia (...). Veig que soc capaç de fer moltes coses. Els somnis es compleixen si els treballes amb força", ha destacat.
De cara a la pròxima temporada, Recuenco haurà de fer el salt al disc d'un quilo (el de la categoria absoluta), un artefacte amb el qual assegura haver tingut ja "bones sensacions". Mentrestant, la millor llançadora sub16 del món té clares quines són les prioritats per a les pròximes setmanes: "Ara, descansar. I passar-m'ho bé, que tinc 15 anys!", ha conclòs.