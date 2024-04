L'Egiba es proclama campió de la fase regular de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística

Tot i la sisena posició a la tercera jornada, l'Egiba Team s'ha proclamat campió de la fase regular de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística, i accedeix en primera posició a la final de Primera Divisió que se celebrarà a Lleida l'últim cap de setmana de juny. La Salle Gràcia, el Xelska Balear i el club madrileny de Pozuelo de Alarcon, seran els rivals de l'Egiba en aquesta final a quatre.

En aquesta tercera jornada disputada a Salt, l'equip manresà ha remuntat des de l'última posició, en bona part per la regularitat d'Ona Sànchez, la gimnasta més regular de l'equip en aquest encontre. La inexperiència de les més joves i la falta d'encert de la resta, no han permès aconseguir posicions de podi. Lorena Medina, Mar Royo, Maria Comallonga, Aura Cots i Julia Garcia, van ser la resta d'integrants alineades per aquesta tercera jornada.

Tot i el mal resultat d'aquesta jornada, la competició va ser molt positiva per a l'equip, ja que actuava sense cap pressió a l'estar classificada de forma matemàtica i va permetre donar alternativa a les joves i provar altres elements en competició.

Abans de la final, les gimnastes de l'Egiba disputaran els campionats d'Espanya i altres compromisos internacionals.