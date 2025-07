El CPA Manresa, subcampió al Criterium de Xous N2 amb una coreografia impactant

El Club de Patinatge Artístic Manresa ha aconseguit aquest cap de setmana una fita destacada: convertir-se en subcampió del Criterium de Xous N2 2025, celebrat a Reus. Aquesta actuació representa un nou reconeixement per a l'equip manresà, que també ha participat a l'Open Stars Xou a Tarragona, i que només afronta el seu segon any en aquesta exigent modalitat del patinatge artístic.

La coreografia presentada, titulada Dansa Mortal, ha captivat el jurat i el públic per la seva posada en escena poderosa i el missatge simbòlic que transmet. El número ha estat descrit com una proposta hipnòtica, amb gran força expressiva, cohesió i una interpretació impecable per part de totes les patinadores.

Dansa Mortal: una metàfora sobre el poder i l'ambició

L'argument coreogràfic gira entorn del so d'una flauta que provoca una dansa ritual on dues flautistes dominen un grup de serps. La música és la clau per mantenir l'encanteri i el control. Però quan l'ambició d'una de les flautistes la porta a voler acaparar tot el poder, l'encís es trenca i les serps es rebel·len, deixant-la sola i a la mercè del seu propi egoisme. La peça és una al·legoria sobre els perills de l'avarícia i la pèrdua del poder quan s'actua de forma egoista.

A nivell tècnic, l'equip ha estat entrenat i coreografiat per Yeray Chaves i Aina Vilardell, i ha destacat per l'energia, la coordinació i la capacitat narrativa de les seves components.

Un equip jove, consolidat i amb gran potencial

Les integrants del grup són Jana Solà, Mar Solà, Lucia Azpeleta, Berta Vilalta, Aina Bonet, Valeria Guerrero, Idaira González, Rosa Llovet i Laia Guardia, que han sabut transmetre a la perfecció l'essència de la coreografia i fer créixer el nivell del CPA Manresa dins l'escena catalana.