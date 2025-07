Municipis petits avancen cap a la digitalització de la gestió de l'aigua

Una cinquantena de representants d'ajuntaments i operadors del territori s'han reunit aquest 14 de juliol al Palau Firal de Manresa per participar en una jornada centrada en la digitalització del cicle integral de l'aigua. La trobada, organitzada per Aigües de Manresa amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha posat el focus en els reptes i oportunitats que afronten especialment els municipis petits en l'adopció de sistemes intel·ligents per a la gestió hídrica.

L'objectiu: afrontar l'escassetat de recursos i l'impacte del canvi climàtic amb eines tecnològiques que permetin una gestió més eficient, sostenible i transparent.

Digitalització i sostenibilitat: experiències concretes

L'acte s'ha iniciat amb les intervencions institucionals de l'alcalde de Manresa i president d'Aigües de Manresa, Marc Aloy, i de Sam Núñez, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. Tot seguit, el gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura, ha presentat el projecte Sostenibilitat en el cicle integral de l'aigua, desenvolupat amb fons europeus Next Generation, que té com a objectiu digitalitzar la gestió de l'aigua en clau de sostenibilitat i eficiència.

Sergi Grau, responsable tècnic del projecte, ha detallat les actuacions implementades fins ara, entre les quals destaquen la detecció ràpida de fuites i la millora de l'eficiència hídrica. Grau també ha compartit les dificultats i aprenentatges del procés, pensant en altres municipis que vulguin replicar l'experiència.

Per part de la Diputació, Guida Obrador ha exposat el projecte DiBAigua, un programa que dona suport tècnic als municipis en el diagnòstic, planificació i implantació de mesures de digitalització de la xarxa d'aigua.

Diàleg entre actors per avançar conjuntament

Durant la taula rodona, moderada per Antoni Ventura, diverses veus expertes -com Fina Jo (GIACSA), Alicia Gil (Diputació de Barcelona) i Andreu Masferrer (Onaigua)- han coincidit a subratllar que la digitalització no és només una millora tecnològica, sinó una oportunitat per repensar els models de gestió locals, especialment en municipis amb menys recursos.

Els participants també han apuntat la necessitat de treballar en xarxa, de compartir coneixements i d'explorar fórmules com la gestió mancomunada o la creació d'espais col·laboratius.

Cap a una cultura hídrica més eficient i compartida

La jornada ha tancat amb una idea comuna: per fer front a l'emergència climàtica i garantir l'accés a l'aigua en condicions òptimes, cal avançar cap a una nova cultura hídrica. La tecnologia, la cooperació institucional i l'impuls de projectes transformadors poden convertir els municipis petits en exemples de gestió eficient i adaptada als reptes del futur.