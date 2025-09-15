El periodista moianès Xavier Rius, nou col·legiat d'honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya

El Col·legi de Periodistes de Catalunya incorporarà el periodista i escriptor moianès Xavier Rius Sant com a col·legiat d'honor en un acte que tindrà lloc el pròxim dimarts 30 de setembre, a les 12 del migdia, a la seu de Barcelona. Juntament amb Rius, rebran el mateix reconeixement Maria Glòria Farrés i Ramon, Josep Bosch Grau i Fernando García Talarn. L'objectiu és distingir quatre trajectòries que han deixat una empremta significativa en el periodisme català, posant en valor la pluralitat i el compromís amb el servei públic que defineixen la professió.
Rius Sant és col·laborador habitual de nombrosos mitjans de comunicació i s'ha especialitzat en conflictes internacionals, immigració, terrorisme i ultradreta. Durant 32 anys va exercir com a mestre i professor de geografia i història, una tasca que ha combinat amb la seva faceta periodística i literària. Al llarg de la seva carrera ha cobert conflictes com els dels Balcans i el món àrab, aportant anàlisis, reportatges i fotografies publicats en la majoria de diaris de Catalunya i Madrid. La seva trajectòria també inclou la participació en projectes d'ajuda humanitària.
Entre les seves obres destaca el seu llibre més recent, Aliança Catalana. Els nostres ultres (Icaria, març de 2025), on aprofundeix en l'anàlisi dels moviments d'extrema dreta al país. La Junta de Govern del Col·legi ha destacat que perfils com el de Rius Sant exemplifiquen "la diversitat d'especialitzacions i el compromís amb la veritat i la societat" que volen reconèixer amb aquests nomenaments.
El títol de col·legiat d'honor és un reconeixement honorífic que no implica obligacions addicionals, però permet als distingits seguir vinculats a la institució i gaudir dels seus serveis. Amb aquest gest, el Col·legi reafirma la seva voluntat de reconèixer trajectòries que enriqueixen el periodisme català i de posar en valor professionals que, com Xavier Rius Sant, combinen rigor, experiència i sensibilitat social.