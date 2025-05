Laia Font es classifica per a la final de salt al Campionat d'Europa de Leipzig

La gimnasta de l'Egiba de Manresa Laia Font ha completat una excel·lent actuació en la primera jornada del Campionat d'Europa de gimnàstica artística que s'està celebrant a la ciutat alemanya de Leipzig. La jove gimnasta de Guardiola de Berguedà ha aconseguit classificar-se per a la final de salt que es disputarà el proper 30 de maig a la tarda.

Font ha quedat setena en la que és la seva especialitat, amb 13,250 punts. A més, ha completat una molt bona actuació en barra, amb 13,100 punts, i en terra, amb 12,600. Una capsulitis que arrossegava en un dit de la mà han provocat que tant la seleccionadora espanyola com el seu entrenador de club acordessin que no participés en les paral·leles per precaució.

Si hagués pogut fer-ho, els seus registres en els altres tres aparells apuntarien a una possible classificació per a la final all-around, o sigui, entre les dotze millors de la classificació general sumant les notes dels quatre aparells a concurs.

Aquest dimarts serà el torn de la participació de la selecció espanyola masculina al Campionat d'Europa, amb la presència destacada del manresà Thierno Diallo.