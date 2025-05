L'Atenció Primària de la Catalunya Central ajuda a deixar de fumar 4 de cada 10 fumadors

Més de 18.000 persones de la Catalunya Central han rebut ajuda de professionals dels CAP per deixar de fumar al llarg dels dos darrers anys. Segons dades de l'Institut Català de la Salut, això equival a 4 de cada 10 persones diagnosticades com a fumadores. Per comarques, al Bages i Moianès s'han atès 9.616 persones i 5.235 a Osona. La majoria han estat intervingudes de forma individual en el marc del Programa de deshabituació tabàquica de l'atenció primària, i d'altres han participat en activitats comunitàries com són tallers formatius o grups per deixar el tabac. L'enquesta també assenyala que el 25% de la població adulta de la Catalunya Central es considera fumadora o bé està exposada al fum de tabac a casa.

Pel que fa al consum diari o ocasional en població adulta de la Catalunya Central, la xifra és del 19,6 %, dos punts per sota que la mitjana de Catalunya. Per altra banda, el 6% de població major de 15 anys reconeix que està exposat al fum de tabac de casa i, en menors fins als 14 anys, un 7,3% d'infants també estan exposats al fum.

Un problema greu de salut pública

El tabaquisme continua sent un problema greu de salut pública, tal com ho demostra el fet que cada any moren a Catalunya prop de 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l'exposició al fum ambiental.

El fum del tabac es troba associat a unes quaranta malalties, moltes d'elles mortals, amb un important impacte sobre la qualitat de vida. Els homes continuen fumant més que les dones. A Catalunya, un 26,1% dels homes son fumadors per un 16,8% de les dones i a la Catalunya central, el percentatge de fumadors entre els homes se situa en 22,9% homes, per sobre del 16,3% de dones.

XXVI Setmana Sense Fum

La Setmana Sense Fum (SSF), que se celebra del 25 al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac del 31 de maig porta enguany el lema Que la salut sigui el teu premi. La campanya, que se centra en la població jove, té com a objectiu conscienciar sobre la importància de no iniciar-se en el consum de tabac, abandonar-lo i promoure un entorn lliure de fum i residus de tabac per a la salut.

La Setmana Sense Fum és una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitària (semFYC), amb la coordinació del Programa Atenció Primària Sense Fum a Catalunya, dins del marc de SumaSalut (AIFICC, CAMFiC i ASPCAT), i amb la participació de diverses entitats i organitzacions compromeses amb la causa.