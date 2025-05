Sant Vicenç de Castellet es transformarà en un plató de cinema amb la 17a Fira del Vapor

Sant Vicenç de Castellet acollirà aquest ap de setmana la 17a edició de la Fira del Vapor, una cita cultural i festiva consolidada al calendari del Bages. Enguany, la fira viurà una edició molt especial dedicada a la història del cinema català i local, convertint el municipi en un autèntic plató cinematogràfic. Amb el lema Llums, càmera, acció... Fira del Vapor, el poble reviurà l'època daurada del setè art a Catalunya i retrà homenatge a figures destacades com Marina Torres, actriu santvicentina pionera del cinema mut.

Més de vint espectacles, rutes, exposicions i concerts

La programació inclou una vintena llarga d'activitats, entre les quals destaquen les rutes històriques Descobreix els cinemes de Sant Vicenç de Castellet, les representacions teatrals al carrer i al Teatre El Coro, l'exposició El Cinema i Sant Vicenç de Castellet a l'Espai Ateneu, el concurs de vestits d'època un munt d'espectacles itinerants, food trucks i animació de carrer.

Els vespres musicals prendran protagonisme a l'Espai Vermúsic amb actuacions destacades com Litus, El Canto del Loco Tribut, SU&SI i grups locals de l'Escola Municipal de Música Francesc Vila.

Festival Ritmiks: música jove amb projecció internacional

En el marc de la Fira del Vapor, també se celebrarà el Festival Ritmiks, amb la participació de grups de música jove d'àmbit internacional. Les actuacions tindran lloc el dissabte:

A les 11 del matí a la plaça Clavé: amb la participació de XX Band de Musikschule Hünstetten Taunusstein (Alemanya), Tradicombo i Cantacor de l'EMM Francesc Vila de Sant Vicenç de Castellet.

(Alemanya), Tradicombo i Cantacor de l'EMM Francesc Vila de Sant Vicenç de Castellet. A 2/4 d'1 del migdia a la plaça de l'Ajuntament: amb les actuacions de Aralar de Udal Musika Eskola (Navarra) i Greens de Scuola di Musica Verdi di Prato (Itàlia) i l'EMM Francesc Vila de Sant Vicenç de Castellet.

Aquest festival reforça l'intercanvi cultural i musical entre joves talents de diferents països europeus i el municipi.

La Fira del Vapor aposta pel comerç local i l'oferta gastronòmica

Amb l'objectiu de dinamitzar el comerç i la restauració local, la fira també incorpora la ruta gastronòmica La Tapa del Vapor, amb propostes de fins a deu establiments del poble que oferiran tapa i beguda per només 5 euros.

El diumenge també hi haurà passejades amb diligència, jocs infantils i el gran acte final, El Gran Estreno, una representació col·lectiva que posarà punt final al cap de setmana amb tots els visitants vestits d'època.

Una aposta cultural i turística amb identitat pròpia

La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Esther Milán, ha destacat la importància de la fira per al municipi. "La Fira del Vapor és molt més que una recreació històrica; és una oportunitat perquè Sant Vicenç de Castellet mostri tot el seu potencial cultural, turístic i comercial", ha explicat. Milán destaca "la col·laboració de veïns, entitats, artistes i comerciants que fan possible aquest cap de setmana ple de vida. És una fira amb identitat pròpia que aposta pel comerç local i projecta el nostre municipi com a referent cultural del Bages".

Més informació i programa complet

La 17a Fira del Vapor compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, la Diputació de Barcelona i nombroses entitats locals.

Tots els detalls, horaris i activitats es poden consultar al web oficial de la Fira del Vapor i a les xarxes socials de la fira.