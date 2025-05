Sant Andreu Salut organitza un concert a favor del projecte d'atenció integral en el final de vida

Sant Andreu Salut organitzarà dissabte la seva primera iniciativa solidària en gran format per obtenir fons per fer realitat el projecte d'atenció integral de les cures pal·liatives, el final de vida i el dol de l’hospital de Sant Andreu, tant l'equipament, unes noves instal·lacions, com tots els serveis per fer l'atenció a les persones i famílies.

La basílica de la Seu de Manresa acollirà el proper dissabte a les 8 del vespre un concert a càrrec de Mark Pulido, un músic que ha recuperat i desenvolupat el so d'un instrument força espectacular, les biles, unes campanes planes vibratòries que fan viure una experiència francament intensa.

El donatiu per assistir al concert serà de 10 euros i es pot reservar en aquest enllaç. A més, des de Sant Andreu Salut també han contemplat la possibilitat que les organitzacions que ho vulguin puguin reservar un banc sencer aportant un petit extra com a fila zero.