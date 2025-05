Sant Joan de Vilatorrada s'omple de cartells grocs: de què es tracta?

El FC Joanenc ha revelat que és l'impulsor de la campanya El groc ens guia, que des de dijous ha despertat la curiositat a Sant Joan de Vilatorrada amb cartells penjats en diversos espais del poble.

L'acció és el punt de partida d'una campanya emocional i visual que vol unir el municipi en un moment clau: l'inici del play-off d'ascens a Primera Catalana, que comença aquest dissabte amb el partit d'anada de les semifinals al Camp de futbol municipal de Berga a les 6 de la tarda.

El groc ens guia no és només un lema: és una crida a la identitat, a la passió pel futbol i a l'orgull de vestir els colors del Joanenc, expliquen. Durant les pròximes setmanes, el club compartirà contingut audiovisual i accions especials per fer viure aquest moment a tota la comunitat, tant a les xarxes com als carrers del poble.

El Joanenc arriba al play-off després d'una temporada molt sòlida a Segona Catalana, acabant la lliga en segona posició amb una plantilla plena de jugadors formats a la casa i un projecte que combina identitat local i ambició esportiva. L'objectiu és clar: tornar a Primera Catalana amb l'esforç de l'equip i l'escalf de tot un poble.

Per fer-ho li queden dues eliminatòries amb partits d'anada i tornada. El primer repte serà contra el Berga.