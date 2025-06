Mònica Clemente supera les expectatives: 10a en perxa al Campionat d'Europa per equips

L'atletisme manresà ha tornat a ser protagonista en competició internacional. Mònica Clemente, especialista en salt amb perxa, ha completat una gran actuació aquest dijous al Palacio Real de Madrid, en el marc del Campionat d'Europa d'atletisme per equips, on ha superat les previsions inicials i ha contribuït a la puntuació d'Espanya. D'altra banda, Ona Bonet debutarà aquest diumenge 29 de juny en salt d'altura, en la seva estrena en categoria absoluta amb la selecció estatal.

Clemente, per sobre de les expectatives

Mònica Clemente arribava a la competició amb una marca de 4,26 metres aquest 2024, la dotzena millor entre les setze atletes participants. Malgrat això, la manresana ha signat una excel·lent actuació superant els 4,30 metres, que li han valgut la desena posició final i 7 punts valuosos per a la selecció espanyola. La prova, que s'ha disputat en un escenari emblemàtic com el Palacio Real, ha tingut un gran seguiment i ha confirmat l'experiència i solidesa competitiva de Clemente en grans cites.

Ona Bonet, debut amb ambició

Aquest diumenge serà el torn d'Ona Bonet, que debutarà en una competició internacional absoluta. El seu concurs a la prova de salt d'altura es farà a 3/4 menys 5 de 8 del vespre a l'Estadi Vallehermoso de Madrid. Bonet, considerada una de les joves amb més projecció de l'atletisme estatal, ja ha estat campiona d'Espanya absoluta i arriba a la cita amb confiança i ambició per fer un bon paper.

Una cita amb les millors seleccions del continent

El Campionat d'Europa per equips compta amb la participació de setze seleccions, entre les quals destaquen Alemanya, Itàlia i França, que parteixen com a principals favorites. Gran Bretanya, tot i no competir amb els seus grans referents, també hi serà present, així com una selecció espanyola molt completa, que competirà amb tot el potencial disponible. Polònia és un altre dels combinats amb opcions d'entrar al podi si es donen les condicions favorables.