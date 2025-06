Badr El Amerani, nou migcampista del CE Manresa per a la temporada 2025-26

El CE Manresa ha anunciat aquest dijous la incorporació de Badr El Amerani, migcampista nascut l'any 2002, com a nou reforç per a la temporada 2025-26. Procedent del CD Anguiano, el jugador firma per una temporada i arriba amb experiència a Segona RFEF. És la segona incorporació de la setmana per al conjunt manresà.