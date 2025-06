Santi Véscovi no continuarà al Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha confirmat la segona baixa en dos dies. Tal i com apuntava NacióManresa, Santi Véscovi no complirà la segona temporada de contracte que tenia signada. Diverses fonts apunten que el futur de l'escorta passa pel Peñarol del seu país, tot i que el club no n'ha oficialitzat el fitxatge.

Tot i la marxa de Véscovi, el Nou Congost podria continuar amb representació de l'Uruguai ja que Agustín Ubal podria arribar al Bages. El base, que mesura 1,91 metres, ha actuat aquesta temporada a Granada després d'haver estat al Río Breogan, Surne Bilbao i Zunder Palencia. Ocupa plaça de jugador format localment ja que va estar diversos anys al planter del Barça.