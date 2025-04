Arrenquen els treballs de millora dels accessos a l'estació d'autobusos des del carrer Sant Antoni Maria Claret

Aquest dijous 24 d'abril s'iniciaran les obres per millorar la sortida de vehicles de l'estació de busos cap al carrer Sant Antoni Maria Claret i per construir uns nous accessos per a vianants, que implicaran l'enderroc de l'escala actual. Es tracta d'uns treballs vinculats a la promoció de pisos de la Nova Alcoholera. Tenen una durada aproximada de dos mesos.

Mentre durin les obres, es tallarà la sortida de vehicles de les andanes de l'estació de busos pel carrer Sant Antoni Maria Claret, i només es podrà utilitzar la sortida pel carrer Indústria en direcció a l'avinguda de les Bases de Manresa.

L'accés actual de vianants per les escales també quedarà afectat per les obres. Per aquest motiu, s'han habilitat unes escales provisionals per accedir a peu a l'estació de busos des del carrer Sant Antoni Maria Claret, que s'han situat al davant del número 32. Així mateix, la parada de busos actual que hi ha just sota les escales quedarà anul·lada. Se n'instal·laran dues de provisionals: al davant del número 32 i al davant del gimnàs Gimbe.

Pel que fa al servei de bus, hi haurà alteracions a les línies L2 La Parada, L5 Sant Pau - Viladordis i L8 Perimetral - Estacions. Els usuaris d'aquestes línies no caldrà que accedeixin a l'estació i utilitzaran les parades provisionals al carrer Sant Antoni Maria Claret. Es poden consultar els detalls de les afectacions a través de l'aplicació del servei, la pàgina web de Bus Manresa o mitjançant el telèfon 93 875 71 50.

Un nou espai públic de 3.620 metres quadrats

L'estiu de 2023, l'empresa Metrovacesa va iniciar la promoció de la Nova Alcoholera, que inclou la construcció de 98 habitatges, 32 dels quals seran de protecció oficial, la creació de sis locals comercials i un aparcament amb 107 places.

Pel que fa a la urbanització vinculada, el projecte permetrà generar un nou espai públic de 3.620 metres quadrats, dels quals 2.172 seran zones verdes, i millorar els accessos a l'estació de busos. La transformació del solar, que antigament havia allotjat la fàbrica de licor l'Alcoholera i més recentment servia de magatzem, inclou també la integració d'elements patrimonials com la xemeneia restaurada de l'antiga fàbrica o la reconstrucció d'una de les façanes.