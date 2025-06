El Bages impulsa un cicle de xerrades per promoure sistemes de climatització renovable a les llars

El Consell Comarcal del Bages, a través de l'Agència Comarcal de l'Energia (ACEB) i l'Oficina Comarcal per a la Transició Energètica (OCTE Bages), ha organitzat un cicle de xerrades informatives en tretze municipis de la comarca per promoure la climatització sostenible i posar en qüestió el model energètic basat en combustibles fòssils. Les sessions tindran lloc entre el 25 de juny i el 10 de juliol, i volen acostar la ciutadania a tecnologies renovables com l'aerotèrmia, la geotèrmia o la biomassa.

Alternatives netes i més assequibles

L'objectiu principal d'aquest cicle és afavorir la transició energètica de les llars, impulsant el canvi cap a sistemes de climatització més nets, eficients i assequibles. Durant les sessions es posaran sobre la taula els avantatges i inconvenients de les diferents tecnologies renovables, el seu funcionament pràctic i la seva viabilitat per substituir calderes convencionals de gas o gasoil.

També es parlarà del paper complementari de l'energia solar fotovoltaica i de les ajudes i subvencions públiques existents per fer realitat aquest canvi a les llars. Les sessions són gratuïtes i obertes a tothom, i comptaran amb especialistes del sector que resoldran dubtes i aportaran exemples concrets.

Calendari i municipis participants

El cicle arrenca el 25 de juny amb dues sessions simultànies: una a Castellnou de Bages (Centre Cívic) i una altra a Artés (Cal Sitges), totes dues a les 7 de la tarda. L'endemà, 26 de juny, la xerrada arribarà a Sallent, a la sala Vilà i Valentí. El 27 de juny s'oferiran dues sessions més: a Gaià, a la sala de plens de l'Ajuntament, i a Sant Fruitós de Bages, a la Biblioteca Municipal, també a les 7 de la tarda.

La programació continuarà el 30 de juny amb sessions a Sant Vicenç de Castellet (Biblioteca) i a Navàs (Centre Enoturístic). El 2 de juliol hi haurà xerrada a Fonollosa (Ajuntament), i el 7 de juliol, a Avinyó (sala del Refugi).

El 8 de juliol, doble sessió a Navarcles i Callús, ambdues a les sales de plens respectives. El 9 de juliol serà el torn de Balsareny, a la sala petita del Sindicat. Finalment, el 10 de juliol el cicle es clourà a Sant Joan de Vilatorrada, a la sala d'actes del CIO, totes també a les 7.

Transició energètica arrelada al territori

Amb aquesta acció, el Consell Comarcal del Bages referma el seu compromís amb la transformació del model energètic i amb una transició energètica justa i arrelada al territori. El cicle de xerrades forma part de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible 2025, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea per promoure l'eficiència energètica i les energies renovables a tot el continent.

A més, el projecte compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), i de la Diputació de Barcelona, mitjançant el seu Catàleg de Serveis. Les activitats han estat organitzades en col·laboració amb els ajuntaments participants, posant de relleu la importància del treball conjunt entre institucions per fer arribar el canvi energètic a la ciutadania de manera directa i entenedora.