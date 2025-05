Es tornaran a repartir targetes per obrir contenidors als barris de Sant Pau i de la Mion

L'Ajuntament de Manresa ha programat, per aquesta setmana, dues noves jornades de repartiment de targetes per obrir els contenidors als barris de Sant Pau i la Mion. La primera jornada serà aquest dijous, de 15 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Pau, on ja es va fer el repartiment de targetes el dilluns 28 d'abril, dia que va coincidir amb l'apagada elèctrica, cosa que va fer que alguns veïns del barri no poguessin recollir-les. A més a més, a les Escodines, el lliurament de targetes es farà fins al dimecres de la setmana que ve, 21 de maig.

Les Escodines i Sant Pau formen part de la novena fase de desplegament del nou model i el lliurament de les targetes, un cubell i bosses per a matèria orgànica i un fulletó i un magnètic als veïns d'aquests dos barri es fa al Casal de les Escodines de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2/4 de 8 del vespre i dissabte de 9 del matí a les 2 del migdia. En aquests dos barris els contenidors quedaran tancats el proper dilluns 19 de maig.

D'altra banda, aquest divendres a la tarda, de 2 a 5, també es farà un lliurament de targetes i tot el material, al local de l'AVV de la Mion. Es fa per apropar el punt als veïns de la zona on coincidint amb aquesta novena fase s'hi instal·len els contenidors tancats de càrrega posterior i que en el seu moment no van poder recollir el material.

El veïnat d'aquests carrers, igual que tothom qui viu a les zones on ja s'ha desplegat el nou model i encara no ha recollit la targeta, també la poden anar a buscar a l'Oficina Municipal de Residus i Netejada (carrer del Bruc, 63-67, baixos). L'horari és de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre, i el dissabte de 9 del matí a 2 del migdia. En cas de dubte o per qualsevol consulta, a part d'anar presencialment a l'oficina, es pot trucar per telèfon o enviar un WhatsApp al 613 248 447. També es pot enviar un correu electrònic a residus@ajmanresa.cat o visitar la web de residus de Manresa.