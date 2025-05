Les deixalleries mòbils del Consorci regalen cinc-cents sacs de compost

Unes cinc-centes persones usuàries de les deixalleries mòbils del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus han rebut de regal un sac de compost de 5 litres entre el 4 i l'11 de maig, per celebrar la Setmana Internacional del Compost, l'adob que es produeix a partir dels residus orgànics que la ciutadania separa a casa.

Al nostre territori, aquesta fracció orgànica arriba a la planta de compostatge de Bufalvent, on es transforma en compost després d'haver passat per un procés de tractament i amb un control exhaustiu de la humitat i la temperatura. Si aquests residus (restes de menjar i petites restes de poda) no se separen bé i van a parar al dipòsit (abocador), generen gasos i líquids contaminants i no es poden reaprofitar.

El compost del Parc ambiental es pot comprar durant tot l'any a les deixalleries del Consorci o al Parc ambiental de Bufalvent. Però aquesta és la quarta edició que, durant la Setmana Internacional del Compost, el Consorci en regala sacs a les persones que fan ús de les deixalleries mòbils durant aquells dies, una iniciativa molt ben rebuda per part de la ciutadania i que ajuda a visibilitzar la importància de separar correctament l'orgànica a casa.

D'altra banda, el compost produït al Parc ambiental de Bufalvent també ha estat protagonista de la campanya de la Setmana Internacional del Compost 2025 de l'Agència de Residus de Catalunya. L'adob produït al Bages s'ha utilitzat en diverses activitats arreu del país.