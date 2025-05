Les inscripcions per a les activitats d'Estiu Jove s'obriran dilluns

El proper dilluns 2 de juny s'obriran les inscripcions a les activitats de l'Estiu Jove, el programa que la Regidoria d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Manresa ha preparat per a joves a partir de 12 anys. Aquesta iniciativa forma part del programa Fa Estiu, que recull tota l'oferta d'activitats d'estiu per a infants i joves del municipi, des d'1 any fins als 30.

L'Estiu Jove planteja un ampli ventall de propostes lúdiques, formatives i esportives amb l'objectiu de generar espais de convivència, aprenentatge i diversió per als adolescents i joves de la ciutat.

Casal Òrbita Jove i activitats destacades

Una de les activitats centrals del programa és el Casal d'Estiu Òrbita Jove, que s'organitza per setmanes entre el 30 de juny i el 25 de juliol. El casal ofereix experiències variades com una excursió al parc aquàtic Illa Fantasia, circuits d'aventura entre arbres, activitats amb geolocalització, partides de vòlei platja i temps de piscina. Es tracta d'una proposta completa que combina esport, natura, lleure i socialització.

Més esport a la plaça Major i als barris

Una de les novetats d'enguany és l'ampliació del temps de funcionament de la pista de vòlei platja a la plaça Major. A més del tradicional torneig, s'habilitaran noves franges perquè els joves puguin utilitzar l'espai de forma lliure, sempre amb el suport i la supervisió de dinamitzadors.

També s'ha programat un torneig de bàsquet 3x3 a la pista Jover, al barri del Poble Nou, dins el marc de l'Urban Sport Fest. Aquesta activitat té com a objectiu promoure l'esport urbà i dinamitzar aquest espai del barri com a zona esportiva de referència. A més, aprofitant la jornada, es realitzarà una consulta informal entre els participants per recollir propostes de millora per a la pista i idees sobre quin nom hauria de tenir aquest espai esportiu.

Tallers i activitats formatives per a joves diversos

El programa Estiu Jove també ofereix una àmplia varietat de tallers i activitats formatives pensades per respondre als interessos i necessitats dels joves. Entre les propostes hi ha una nit especial a les Piscines Municipals, l'Estiu JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa), tallers creatius a l'espai IRIS, càpsules de formació sobre primers auxilis, creació de pòdcasts, classes de reforç escolar o com fer de cangur. A més, es proposa un escape room al Museu del Barroc, entre d'altres activitats en àmbits com la cultura, la salut i l'educació.

Inscripcions i informació detallada

Totes les activitats tenen places limitades i s'hi pot accedir amb inscripció prèvia, que es podrà fer en línia a partir del 2 de juny. El programa complet amb els detalls de cada activitat i els canals per fer la inscripció es pot consultar a través del portal web de Manresa Jove.