L'inici del curs escolar 2025-2026 arribarà amb importants novetats a dos municipis del Bages: el Pont de Vilomara i Navàs. A banda de les grans obres anunciades pel Departament d'Educació a nivell nacional, la comarca serà protagonista de dues actuacions destacades. Per una banda, l'Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara estrenarà el nou edifici que consolida la seva ampliació com a centre integrat de P3 a 4t d'ESO. Per l'altra, l'Institut de Navàs tindrà una nova ubicació amb mòduls prefabricats nous, com a pas previ a la construcció d'un edifici definitiu.

Un nou edifici pel Pont de Vilomara, després de sis anys de procés

L'Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara viurà un canvi estructural de gran abast aquest setembre. Després de sis anys de tramitacions, ampliacions parcials i una progressiva implantació de l'ESO, el municipi podrà iniciar el curs amb tot l'alumnat -des d'infantil fins a secundària- unificat en un únic espai, amb infraestructures definitives i sense la presència de mòduls prefabricats.

Amb una inversió de 3,6 milions d'euros, l'actuació ha permès construir un nou edifici de dues plantes que completa el complex educatiu existent. Durant aquest estiu es durà a terme la mudança del mobiliari i l'adequació final dels espais, aprofitant la pausa lectiva. Un dels elements destacats és que els antics mòduls -les anomenades caragoleres- es desmuntaran i l'espai que ocupaven es transformarà en una nova pista poliesportiva per a ús del centre.

Segons ha explicat la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, "l'actuació dona resposta a una reivindicació sostinguda per part de la comunitat educativa i garanteix un entorn d'aprenentatge digne i integrat". Gómez ha remarcat també que el nou edifici destaca per la seva eficiència energètica, ja que inclou un sistema de calefacció per aerotèrmia i plaques solars fotovoltaiques que cobreixen la totalitat del consum elèctric del centre.

Des del curs 2019-2020, el Pompeu Fabra ja havia començat a incorporar els cursos de secundària de manera progressiva, convertint-se de facto en un institut escola. La culminació d'aquest procés amb el nou edifici suposa la consolidació del projecte educatiu del municipi i permetrà millorar les condicions d'alumnat i professorat.

Mòduls nous i trasllat provisional per a l'Institut de Navàs

En paral·lel, el Departament d'Educació també ha anunciat canvis significatius a l'Institut de Navàs. Si bé la construcció del nou edifici definitiu encara està pendent, aquest curs vinent l'alumnat podrà estrenar nous mòduls prefabricats, que substituiran els actuals, en ús des de fa més d'una dècada.

La nova ubicació estarà situada en terrenys municipals propers al pavelló esportiu, molt a prop del solar on s'ha de construir el futur centre. Segons Saray Gómez, aquest canvi no substitueix el compromís de construir l'edifici definitiu, però sí que representa una millora a curt i mitjà termini: "Les obres triguen i no podem permetre que l'alumnat continuï en unes condicions que ja no són adequades".

El trasllat dels mòduls es preveu per a les vacances de Nadal, de manera que no afecti el ritme habitual del curs escolar. Aquesta mesura s'ha plantejat com una resposta provisional, però també com una acció per dignificar les condicions educatives mentre no arriben les obres definitives.

La comunitat educativa de Navàs fa anys que reclama la construcció d'un nou institut i ha impulsat diverses mobilitzacions per fer sentir la seva veu. Tot i el relleu que suposen els nous mòduls, els docents i les famílies mantenen la demanda d'un calendari clar i un compromís ferm per part de la Generalitat respecte a la nova construcció.

Un impuls necessari a l'educació pública al Bages

Ambdues actuacions reflecteixen l'esforç per garantir condicions dignes als centres educatius del Bages, tot i les diferències entre la situació resolta del Pont de Vilomara i la provisionalitat de Navàs. En el primer cas, es consolida un model educatiu integrat que respon a les demandes locals. En el segon, es fa un pas provisional, però imprescindible, davant una situació que s'arrossegava des de fa anys.

En conjunt, aquestes dues intervencions s'inscriuen dins del pla del Departament d'Educació per donar resposta a la pressió demogràfica, eliminar les estructures provisionals i avançar cap a models més sostenibles i eficients. Els pròxims mesos seran clau per veure com es consoliden aquestes millores i com es dona resposta, especialment a Navàs, a la reivindicació històrica de disposar d'un edifici propi i adequat.