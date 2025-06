Malestar a Navàs per la supressió d'una línia de primer d'ESO a l'institut públic

La decisió del Departament d'Educació d'eliminar una línia de primer d'ESO a l'institut públic de Navàs ha generat una onada d'indignació entre les famílies i la comunitat educativa del municipi. En un manifest difós aquest dimarts, les famílies denuncien que la mesura contradiu els acords previs i alerten del que consideren un menyspreu cap a l'educació pública al poble.

Segons el document, els 29 alumnes preinscrits a 1r d'ESO el curs vinent seran agrupats en una única línia, tot i que, segons l'acord de la Taula de Planificació Educativa, amb 28 alumnes ja es garantien dues línies. "Amb un més, ens volen prendre una línia? Això no és un error, això és menyspreu i mala fe", afirmen les famílies, que critiquen el que interpreten com una voluntat deliberada de desmantellar l'educació pública a Navàs.

Preocupació pel futur de l'institut i mobilització al carrer

La situació s'afegeix a la incertesa que genera el trasllat pendent de les aules conegudes com a cargoleres. Tot i que fa temps que es reclama una seu definitiva per a l'institut, les famílies assenyalen que encara no se sap quan es farà efectiu el canvi d'ubicació. "Ens preocupa enormement veure que podria ser a mig curs, causant un gran trasbals a tot l'alumnat", exposa el manifest.

Davant d'aquesta situació, s'ha convocat una concentració per aquest dijous 5 de juny a 2/4 de 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Navàs. Sota el lema Nosaltres sí que volem el millor per als nostres fills i filles i per Navàs, les famílies demanen portar caixes de sabates com a element simbòlic de protesta.

Un precedent recent a Moià

Els promotors de la protesta recorden que no es tracta d'un cas aïllat i citen com a exemple la mobilització recent a Moià, on la pressió ciutadana va aconseguir aturar el tancament d'una línia d'I3. "Aquí també ho podem fer si ens fem sentir", afirmen.

La concentració busca visualitzar el suport del poble a l'ensenyament públic i pressionar perquè el Departament reverteixi la decisió abans de l'inici del curs 2025-2026. De moment, el Departament d'Educació no s'ha pronunciat públicament sobre la mesura.